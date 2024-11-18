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Военное обозрение

ВВС США закупают больше беспилотников, предназначенных для полетов вместе с истребителями

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Источник изображения: topwar.ru

Начальник отдела закупок ВВС США Эндрю Хантер заявил, что ведомство закупает больше беспилотников-ведомых, известных еще как аппараты совместной боевой авиации (CCA), сообщает издание Defense News.

CCA — это автономные беспилотники, предназначенные для полетов вместе с истребителями F-35 Joint Strike Fighters и будущим истребителем Next Generation Air Dominance, и выполнения таких задач, как нанесение ударов по вражеским целям, ведение наблюдения или глушение радиосигналов.

Министр ВВС Фрэнк Кендалл хочет, чтобы стоимость CCA составляла «малую толику» стоимости истребителей F-35, которая может достигать 100 миллионов долларов, отмечают авторы издания.

В апреле ВВС заключили контракты с компаниями General Atomics и Anduril Industries на продолжение проектирования, создания и тестирования их версий CCA.

Но прежде чем CCA смогут быть полностью интегрированы в эскадрильи, ВВС должны разработать для них концепции операций или, другими словами, как именно они будут управляться и действовать в бою.

По словам Хантера, подразделение экспериментальных операций ВВС США сотрудничает с австралийскими военными, которые уже несколько лет работают над аналогичной программой с Boeing Ghost Bat, а также и другими международными партнерами.

Хантер также сообщил, что лëтные испытания CCA запланированы на 2025 год и станут ключевыми для того, чтобы узнать, смогут ли они выполнять необходимые задачи по относительно доступной цене. Учитывая последние веяния в ВПК США, со своей стороны можно смело говорить, что по доступной цене - точно не смогут...

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Страны
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F-35
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