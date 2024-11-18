Times: Британия могла прекратить поставки Storm Shadow Киеву из-за истощения запасов

По данным газеты, Лондон скоро объявит о выделении Киеву очередного пакета помощи, который будет состоять из военных беспилотников и "новых морских возможностей для Украины"

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Прекращение Великобританией поставок дальнобойных ракет Storm Shadow Украине может быть обусловлено истощением арсеналов королевства. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Times со ссылкой на источники в оборонной сфере.

9 ноября газета The Guardian проинформировала, что отношения между Великобританией и Украиной ухудшились после того, как Лейбористская партия во главе с Киром Стармером пришла к власти в Лондоне в июле по итогам парламентских выборов. Согласно неназванным украинским чиновникам, главным источником напряжения является отсутствие новых поставок Storm Shadow Киеву.

По сведениям The Sunday Times, британское военное командование не готово передать Украине дополнительные ракеты, поскольку считает необходимым иметь у себя на вооружении достаточное количество Storm Shadow для защиты собственных интересов. Кроме того, в Минобороны королевства не теряют надежду, что США дадут Украине разрешение на применение западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории, в связи с чем эффективность от их использования может быть выше, чем сейчас.

Отмечается, что эта тема будет обсуждаться Стармером и президентом США Джо Байденом на полях саммита Группы двадцати в Бразилии в ближайшие дни. Также ожидается, что Лондон скоро объявит о выделении Киеву очередного пакета помощи, который будет состоять из военных беспилотников и "новых морских возможностей для Украины".

"Мы не даем комментарии по операционным запасам. Тем не менее, поддержка Украины со стороны Великобритании непоколебима. Премьер-министр всегда давал ясно понять, что его правительство будет помогать Украине настолько долго, насколько потребуется", - заявил газете официальный представитель Минобороны королевства.