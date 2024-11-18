В Кремле назвали разговор Путина с Шольцем деловым и откровенным

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца был откровенным и детальным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому, как взаимно излагалась позиция сторон", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

У Пескова поинтересовались, может ли решение Шольца позвонить Путину быть связано с внутриполитической ситуацией в Германии.

На это пресс-секретарь президента ответил: "все элементы, наверное, складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога".

"Это может только приветствоваться, тем более, что президент Путин неоднократно говорил, что он открыт к разговору", - сообщил представитель Кремля.

Телефонный разговор Путина с Шольцем состоялся в минувшую пятницу.