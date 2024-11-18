Речь идет об отмене рестрикций против России, указал зампред Совета безопасности РФ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Продолжение конфликта на Украине выгодно США, нарастившим поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в результате антироссийских санкций. На это указал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, напомнив, что условием урегулирования на Украине должна стать отмена рестрикций против России.

"США радостно инвестируют в конфликт между Россией и Украиной, - указал политик. - В цифрах за этот год поставки нефти из США в Европу нарастили вдвое (+101%, то есть на 37,3 млн тонн больше). Сжиженного природного газа - на 18,5 млн тонн (+181%)". "Прибыль убедительная. Ведь Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкции", - отметил Медведев.

"Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете (одно из наших условий - отмена санкций)", - сделал вывод зампред СБ РФ.

Бонусом для США Медведев назвал и предложение киевского режима открыть доступ к природным богатствам Украины, в особенности на территориях, народ которых принял решение о воссоединении с Россией. "Ведь запасы минерального сырья в них кратно больше всего, что осталось на б. Украине", - указал политик и добавил, что власти в Киеве пытаются "сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам".

Европейский союз ввел после 2022 года в качестве поддержки киевского режима масштабные санкции в отношении России, несмотря на ущерб собственной экономике, остановив поставки российских энергоресурсов. Объемы природного газа из РФ ЕС попытался заместить дорогостоящим СПГ из США (в 2023 году Вашингтон поставил до половины импорта газа в Европу). Устранение причин конфликта на Украине и снятие всех санкций - условия России для прочного урегулирования.

Избранный президент США Дональд Трамп заявлял о планах в считанные дни урегулировать конфликт на Украине и в целом остановить все идущие в мире войны. Этот тезис, бывший его предвыборным обещанием, был подтвержден после объявления итогов выборов в США.