Орбан предложил правым партиям ЕС сказать "нет" конфликту на Украине

Премьер-министр Венгрии и председатель Совета ЕС Виктор Орбан выступает с речью в зале заседаний Европейского парламента в Страсбурге, Франция, 9 октября 2024 года.

Премьер-министр Венгрии отметил, что роль Запада в мире изменилась, а также меняются и отношения Европы с руководством США

БУДАПЕШТ, 17 ноября. /ТАСС/. Правые партии, одержавшие в 2024 году победы на выборах в нескольких государствах Евросоюза, должны занять жесткую позицию против продолжения правительствами своих стран военного конфликта на Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Париже на первой генеральной ассамблее партийного альянса "Патриоты Европы".

"Мы должны твердо заявить: нет гендерной пропаганде, нет войне [на Украине], нет миграции", - сказал глава правительства, добавив, что "роль Запада в мире неизбежно и неоспоримо изменилась". "Отношения руководства Европы с руководством Америки также меняются, и в Европе царит новая политическая реальность. По сути, мы - патриоты новой реальности", - процитировало Орбана венгерское агентство MTI.

Он считает, что после успеха правых партий на выборах в Европарламент (ЕП), выборах в Нидерландах, Австрии и Чехии, а также победы Дональда Трампа на президентских выборах в США патриотические силы находятся на пути к тому, чтобы "стать большинством во всем мире".

Уроки выборов

По словам Орбана, один из самых важных уроков прошедших выборов заключается в том, что "левые сделают все, чтобы уничтожить [своих противников] политически, морально и юридически". "Им невыносима мысль о возвращении правых партий к власти. Они полагают, что демократия может существовать только при условии их победы, и готовы использовать для этого любые средства", - предупредил премьер.

"Когда они видят, что мы побеждаем, они используют закон и суды как оружие, чтобы остановить нас", - сказал глава правительства. По его мнению, об этом свидетельствуют судебные процессы против Трампа, лидера итальянской "Лиги" Маттео Сальвини, главы парламентской фракции партии "Национальное объединение" во Франции Марин Ле Пен.

Орбан, ставший инициатором создания в Европе коалиции правых партий, призвал единомышленников давать общий отпор таким действиям. Свое выступление он завершил словами: "Сделаем Европу вновь великой!"

Председатель Абаскаль

На заседании в Париже председателем партийного альянса "Патриоты Европы" был избран лидер испанской правой партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль. Его заместителем стала венгерский евродепутат Кинга Гал.

Во фракцию "Патриоты Европы" в Европарламенте входят 84 депутата, представляющие 14 партий из 12 стран. Ее председателем был избран лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. "Патриоты Европы" оказались третьей по численности фракцией в ЕП после Европейской народной партии и коалиции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".