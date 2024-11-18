Мультиспектральную маскировочную одежду начали применять в зоне СВО

HiderX: мультиспектральная маскировочная одежда снизила заметность бойцов на СФО

Российские ученые разработали мультиспектральную маскировочную одежду из новых материалов, в частности, плащи, она позволяет военнослужащим ВС РФ быть менее заметными даже при условии использования визуальных средств обнаружения. Ее начали применять в зоне спецоперации, сообщил официальный представитель компании-разработчика HiderX, передает ТАСС.

«Нам удалось изменить цвет продукции: сейчас он максимально приближен к коричневому, что позволяет бойцу быть существенно менее заметным в лесистой местности и гораздо меньше бросаться в глаза при использовании визуальных средств наблюдения вроде биноклей и дальномеров, которые работают в обычном диапазоне», — уточнили в компании.

Производитель подчеркнул, что приближающиеся холода были так же учтены при создании спецодежды: внутри материал улучшает циркуляцию воздуха.

«Для зимних условий был изготовлен двусторонний плащ, одна из сторон которого создана под пересеченную местность, а вторая — под открытую», — добавили в HiderX. Стороны плаща разных цветов, поскольку он должен скрывать владельца как при работе в посадках, так и в городской местности.

Вес плащей в зависимости от длины составляеь до 320 грамм. «Маскировочная одежда отличается максимальной компактностью, что является одним из основных критериев при выборе экипировки в ходе выхода на боевое задание», — отметил разработчик.

Ранее стало известно, что Центр развития и внедрения инновационных решений («Ривир») и компания HiderX испытывают краску для маскировки военной техники в инфракрасном диапазоне. Покрытие обеспечивает экранирование за счет поддержания температуры окружающей среды.