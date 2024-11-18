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ТАСС

Эксперт Баррос заявил, что ВС России завладели инициативой на линии фронта

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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

В связи с этим Украина не может готовиться к возможному контрнаступлению, считает эксперт вашингтонского Института по изучению войны

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Россия завладела инициативой на линии фронта в зоне специальной военной операции и не дает Украине планировать возможное контрнаступление. Об этом заявил в субботу телекомпании CNN эксперт вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос.

"Сейчас России принадлежит инициатива на линии фронта. Она успешно использует тактические достижения и укрепляет их", - сказал он. Баррос отметил, что российские военные "загоняют [Вооруженные силы Украины] в угол" и преимущество ВС РФ на поле боя не позволяет Украине готовиться к возможному контрнаступлению.

Телекомпания CNN отметила, что везде, "куда бы ни посмотрел Киев, преимуществом, кажется, обладает Москва". 

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