Эксперт Баррос заявил, что ВС России завладели инициативой на линии фронта

В связи с этим Украина не может готовиться к возможному контрнаступлению, считает эксперт вашингтонского Института по изучению войны

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Россия завладела инициативой на линии фронта в зоне специальной военной операции и не дает Украине планировать возможное контрнаступление. Об этом заявил в субботу телекомпании CNN эксперт вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос.

"Сейчас России принадлежит инициатива на линии фронта. Она успешно использует тактические достижения и укрепляет их", - сказал он. Баррос отметил, что российские военные "загоняют [Вооруженные силы Украины] в угол" и преимущество ВС РФ на поле боя не позволяет Украине готовиться к возможному контрнаступлению.

Телекомпания CNN отметила, что везде, "куда бы ни посмотрел Киев, преимуществом, кажется, обладает Москва".