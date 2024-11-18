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Военное обозрение

Financial Times: КНДР поставила России дальнобойные артиллерийские и ракетные системы

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Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея не ограничилась поставками России только артиллерийских снарядов, передав партию артиллерийских и ракетных систем. В ближайшее время эта техника будет задействована в Курской области. Об этом пишет Financial Times.

Британское издание, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что КНДР поставила России артиллерийские и ракетные системы большой дальности, в том числе 170-мм САУ M1989 Koksan и 240-мм РСЗО М-1991, являющиеся аналогом советского «Урагана».

По данным украинской разведки, на которую также ссылаются британцы, российская армия якобы получила порядка пятидесяти самоходных гаубиц M1989 Koksan, разработанных специально для ударов на большую дальность, в частности по столице Южной Кореи Сеулу. Данная версия прошла модернизацию и способна бить на 60 км 170-мм снарядом. Также ВС России получили двадцать модернизированных 240-мм реактивных систем залпового огня М-1991, способных наносить удары как обычными, так и управляемыми снарядами. Кроме того, якобы вместе с РСЗО КНДР поставила и «высокоточные ракеты» для «более эффективного» поражения целей.

Как ожидается, вся поставленная техника в ближайшее время появится на Курском направлении, где уже якобы находятся 10 тысяч северокорейских военных. Предполагается, что именно солдаты КНА будут управлять знакомой им техникой, чтобы не переучивать на нее российских военных.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в рамках военного сотрудничества поставила России несколько миллионов артиллерийских снарядов, сумев устранить образовавшийся дефицит. По мнению западных экспертов, именно КНДР на сегодняшний день является основным союзником России, поставляя ей не только вооружения и боеприпасы, но и солдат.

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Страны
Великобритания
КНДР
Россия
Южная Корея
Компании
Минoбороны РФ
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