HiderX: в зоне СВО начали применять мультиспектральную маскировочную одежду

Разработка позволяет существенно снизить заметность бойцов "в лесистой местности и гораздо меньше бросаться в глаза при использовании визуальных средств наблюдения", рассказали в компании

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские специалисты создали линейку мультиспектральной маскировочной одежды из новых материалов, которые позволили существенно снизить заметность бойцов при использовании визуальных средств обнаружения. Новые изделия уже применяются в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании HiderX.

"В настоящее время разработана линейка новых мультиспектральных маскировочных изделий, в том числе плащи. <...> При их изготовлении [были] использованы новые материалы. Нам удалось изменить цвет продукции: сейчас он максимально приближен к коричневому, что позволяет бойцу быть существенно менее заметным в лесистой местности и гораздо меньше бросаться в глаза при использовании визуальных средств наблюдения вроде биноклей и дальномеров, которые работают в обычном диапазоне. Изделия уже применяются в зоне спецоперации", - рассказали в организации.

Разработчик сообщил, что при создании новых изделий была учтена приближающаяся зима. "Новые материалы также позволили улучшить циркуляцию воздуха внутри одежды. Для зимних условий был изготовлен двусторонний плащ, одна из сторон которого создана под пересеченную местность, а вторая - под открытую. Эти стороны разных цветов, что позволяет эффективно скрывать бойца от визуального обнаружения в различных условиях. В зоне СВО боевая работа ведется как в условиях посадок, так и в городской местности. Бойцам надо уметь скрываться не только от тепловизоров, но и от обычных способов визуального обнаружения", - отметили в компании.

Вес изделий составляет до 320 г в зависимости от их длины. "Маскировочная одежда отличается максимальной компактностью, что является одним из основных критериев при выборе экипировки в ходе выхода на боевое задание", - уточнил разработчик.

HiderX - российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве маскировочной одежды для силовых ведомств. Ранее в организации сообщили о создании инновационных маскировочных "костюмов-невидимок", размывающих силуэт человека.