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РИА Новости

Мотовездеходы помогают бойцам ВДВ эвакуировать раненых в зоне СВО

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Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Минобороны: ВДВ используют мотовездеходы с РЭБ для эвакуации раненых с поля боя

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Медицинские подразделения Воздушно-десантных войск на курском направлении используют мотовездеходы с установленными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для эвакуации раненых с поля боя, сообщает Минобороны РФ.

"Медицинские подразделения ВДВ применяют маневренные мотовездеходы для эвакуации раненых в Курской области. Быстрые перемещения по бездорожью на высокопроходимых багги сокращают время, необходимое на преодоление открытых участков местности. Десантники используют мотовездеходы с комплексами радиоэлектронной борьбы там, где подразделения ВСУ широко применяют FPV-дроны по автомобильному транспорту, двигающемуся в направлении наших передовых позиций", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что багги из-за своих небольших размеров и маневренности могут преодолевать лесные массивы, оставаясь фактически невидимыми для противника. А еще они более устойчивые в поворотах и на крутых склонах. Мощный двигатель быстро набирает скорость до 80 километров в час. Это дает возможность не только уходить от дронов, но и мгновенно покидать зону обстрела.

"Багги используются для эвакуации раненых и пострадавших непосредственно с линии боевого соприкосновения до медпункта батальона. Далее, соответственно, уже им оказывается помощь. Предназначен для того, чтобы вывозить через пересеченные местности раненых. Данная техника подъезжает в зависимости от тактических условий периодически, вплоть до километра от линии боевого соприкосновения", — рассказал медик с позывным "Урал".

Небольшой по размеру автомобиль может перевозить сразу несколько пострадавших бойцов. Система радиоэлектронной борьбы адаптирована для работы с медицинским оборудованием и при необходимости позволяет обеспечить работу кардиографа и других медицинских устройств. Такие системы РЭБ будут установлены и на санитарные машины, выполняющие задачи на передовой.

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