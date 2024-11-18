Подписанные контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта"

Михеев: подписанные в 2024 г. контракты удержали портфель заказов на $55 млрд

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подписанные в 2024 году контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта" на рекордных 55 миллиардах долларов, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях завершающего свою работу в Джухае (КНР) авиакосмического салона Airshow China 2024.

В последние годы портфель заказов "Рособоронэкспорта" составлял порядка 50 миллиардов долларов.

"Подписанные с начала 2024 года "Рособоронэкспортом" контрактные документы на продукцию для всех видов вооруженных сил, а также гражданские решения в интересах вооруженных сил и других силовых структур наших партнеров позволили компании удержать портфель заказов на рекордном уровне в 55 миллиардов долларов", - сказал Михеев.

По его словам, номенклатура законтрактованных образцов содержит как проверенную и широко известную российскую продукцию, так и новинки от российского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее на этой неделе Михеев сообщил о подписании на полях Airshow China 2024 первых контрактов на экспортную версию самолета Су-57Э с дружественными странами.