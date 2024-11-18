Грозный ответ HIMARS из КНДР: новые РСЗО стали высокоточными

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Военная промышленность КНДР создала реактивную систему залпового огня, известную как M-1991 или 240-мм РСЗО образца 1990 года, которая в самых совершенных модификациях является одной из мощнейших в своем классе.

Как рассказал старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин, ранее сообщалось, что подобные боевые машины могли поражать цели на дистанции до 70 километров.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В этом году, в мае были проведены испытания модернизированной версии: запущенные 8 снарядов поразили точечную цель.

Речь идет, как минимум, о третьем известном испытании модернизированной РСЗО в 2024 году. На опубликованных фотографиях можно разглядеть собственно управляемые реактивные снаряды.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Источник изображения: Фото: ЦТАК

"Насколько можно понять, в данном случае для улучшения характеристик старых систем применили вариант установки на реактивные снаряды нового взрывателя, точнее модуля коррекции с функцией взрывателя, в который встроена система навигации и управления, корректирующая полет реактивного снаряда к цели с помощью небольших аэродинамических рулей. За счет нее и достигается столь высокая точность. При этом дальность применения, возможно, была увеличена", - пояснил военный эксперт.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Лев Романов