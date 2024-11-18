Войти
ТАСС

"Газпром СПКА" назвал примерные сроки изготовления спутника "Ямал-502"

251
0
0
yamal-402-1
Российский коммерческий геостационарный телекоммуникационный спутник большой размерности Ямал-402 Источник: http://www.gazprom-spacesystems.ru/.

По словам представителя компании, аппарат может быть готов к весне 2030 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Геостационарный спутник связи "Ямал-502", создаваемый на новой космической платформе разработки "Газпром СПКА", может отправиться на космодром весной 2030 года. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

"Предприятие ООО "Газпром "СПКА" совместно со своей кооперацией, участвующей в создании спутника, готово к началу работ. Изготовить аппарат и отправить его на космодром возможно к весне 2030 года", - заявил он.

О разработке новой спутниковой платформы для тяжелых и средних геостационарных аппаратов 12 ноября сообщил главный конструктор - начальник конструкторского бюро "Газпром СПКА" Андрей Яковлев.

Представитель компании подчеркнул, что предприятие не выделяет создание платформы в отдельный проект, а создает ее в рамках проекта спутника "Ямал-502", что позволяет сэкономить ресурсы. "У нас прошло аванпроектирование, и в ближайшее время будет уровень эскизного проектирования", - добавил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 06:46
  • 5606
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 13:41
  • 1
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35
  • 14.11 21:45
  • 4
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 18:35
  • 2
В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»
  • 14.11 18:34
  • 2
Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ