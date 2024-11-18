"Газпром СПКА" назвал примерные сроки изготовления спутника "Ямал-502"

По словам представителя компании, аппарат может быть готов к весне 2030 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Геостационарный спутник связи "Ямал-502", создаваемый на новой космической платформе разработки "Газпром СПКА", может отправиться на космодром весной 2030 года. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

"Предприятие ООО "Газпром "СПКА" совместно со своей кооперацией, участвующей в создании спутника, готово к началу работ. Изготовить аппарат и отправить его на космодром возможно к весне 2030 года", - заявил он.

О разработке новой спутниковой платформы для тяжелых и средних геостационарных аппаратов 12 ноября сообщил главный конструктор - начальник конструкторского бюро "Газпром СПКА" Андрей Яковлев.

Представитель компании подчеркнул, что предприятие не выделяет создание платформы в отдельный проект, а создает ее в рамках проекта спутника "Ямал-502", что позволяет сэкономить ресурсы. "У нас прошло аванпроектирование, и в ближайшее время будет уровень эскизного проектирования", - добавил он.