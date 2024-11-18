Почему Путин разговаривает с канцлером именно сейчас? (Bild, Германия)

Bild: Шольц хотел выяснить до встречи G20, готов ли Путин к переговорам

Время разговора Шольца с Путиным выбрано неслучайно, пишет Bild. Его цель — после выборов в США, но до встречи G20 выяснить, готова ли Россия сесть за стол переговоров. Но если бы Путин хотел сообщить о своих намерениях через кого-то, это был бы явно не Шольц.

Зеленский: Шольц открыл ящик Пандоры.

Шольц — уже почти "бывший канцлер", но Путин все равно нашел время для телефонного разговора!

Федеральный канцлер Олаф Шольц в пятницу вновь пообщался с президентом России Владимиром Путиным спустя почти два года после их последней беседы.

Именно сейчас? На первый взгляд кажется, что в этом не было никакого смысла, так как Шольц больше не имеет большинства голосов в парламенте и, следовательно, практически бессилен. Но на самом деле переговоры уже были запланированы.

Первого октября Шольц объявил, что хочет еще раз поговорить с Путиным по телефону. Тем самым он публично сыграл на руку главе Кремля. "Это дало Путину право решать, когда состоится телефонный разговор", — объясняет Bild эксперт Нико Ланге с Мюнхенской конференции по безопасности.

Разговор помогает Шольцу

Через день Дмитрий Песков ответил Шольцу. "Как таковых общих тем на поверхности нет, наши отношения, они сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе".

Вскоре после этого Путин заявил, что все-таки хочет поговорить с Шольцем.

Кроме того, разговор с Путином Шольц согласовал с партнерами по НАТО 18 октября, когда Берлин посетили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Владимир Зеленский также был в курсе событий.

Путину не понадобился переводчик

Цель разговора: после выборов в США, но до встречи G20 в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября Шольц должен был выяснить, готов ли Путин сесть за стол переговоров.

Сегодня в правительстве Германии сообщили: "Федеральный канцлер призвал Россию быть готовой к переговорам с Украиной". "Цель — справедливый и прочный мир", — говорится в заявлении пресс-службы.

Шольц разговаривал с Путиным по-немецки. Интересно, что главе Кремля не понадобился переводчик, так как Путин прекрасно понимает немецкий. Однако сам Путин отвечал по-русски, а канцлеру нужен был переводчик. Шольц абсолютно не знает русского языка — в отличие от своей предшественницы Ангелы Меркель, которая выучила русский в ГДР.

А что от разговора получил Путин?

В Германии начинается предвыборная кампания. И это может быть выгодно как Шольцу, так и Путину или его сторонникам в Бундестаге.

Доктор политических наук Томас Егер из Кельнский университет рассказал Bild: "Две или три партии в Германии скажут, что мы должны поговорить с Путиным". Политолог объясняет: "Прежде всего, Путин хочет нанести ущерб самой демократии и постоянно подкидывать новую повестку Союзу Сары Вагенкнехт, Альтернативе для Германии и сторонникам России в Социал-демократической партии".

"Но маловероятно, что из этого телефонного разговора выйдет что-то серьезное, — уточнил Егер. — Разговоры — это всего лишь очередная тактика Путина. Даже если бы он вдруг захотел принять участие в мирной конференции (чего ожидать не приходится), он бы сказал об этом не через Шольца. Канцлеру нечего предложить Путину, как и другой „хромой утке“ в США — Джо Байдену".

О чем Шольц говорил с Трампом по поводу Украины

В интервью SZ Шольц объяснил, почему он считает правильным продолжать переговоры с Путиным. "Я не уверен, что спекуляции о происходящем в голове Путина приведут нас к чему-то большему. Мы должны будем это выяснить, в том числе поговорив с ним об этом".

Канцлер также рассказал, что он вынес из телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом. "Было бы неуместно описывать детали этого разговора, но у меня сложилось впечатление, что он занимает весьма дифференцированную позицию". Отвечая на этот вопрос, Шольц сказал, что не увидел в разговоре "по крайней мере никаких признаков" того, что Трамп работает над сделкой с Путиным без учета мнения украинцев.

Зеленский в гневе

В Киеве телефонный звонок встретили критикой: "По моему мнению, звонок Олафа открывает ящик Пандоры", — категорично заявил Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Берлин заранее проинформировал Киев, и теперь это сделало возможными дальнейшие переговоры.

Своим звонком Шольц исполнил давнее желание Путина ослабить изоляцию России и начать переговоры, которые ни к чему не приведут. "Путин делал это десятилетиями, — добавил Зеленский. — Это позволило России ничего не менять в своей политике, по сути, ничего не делать, и именно это привело к войне".

Авторы: Ангелика Хеллеманн (Angelika Hellemann), Филип Фабиан (Philip Fabian).