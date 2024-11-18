Пресса США: ВСУ стали чаще применять «роботов-уничтожителей», не поддающихся воздействию РЭБ

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ стали чаще применять разрабатываемые американской компанией Auterion беспилотные системы, оснащенные системой «компьютерного зрения», способные обходить препятствия и позиции средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, западные и украинские компании-производители наращивают поставки «роботов-убийц» в ВСУ. Эти дроны оснащены системой Skynode, представляющей собой компактный мини-компьютер и контроллер полета. Американский процессор помещается внутрь беспилотников, которые производят украинские компании.

Источник изображения: topwar.ru

На официальном интернет-портале компании Auterion утверждается, что эти технологии «компьютерного зрения» способны противодействовать глушителям GPS, а также обладают возможностью управлять роем дронов и обеспечивать возможность полностью автономного полета. Киеву планируется поставить десятки тысяч таких миниатюрных компьютеров.

При этом аналогичные системы разрабатываются также и другими компаниями, в том числе украинскими, например, стартапом Vyriy drone, занимающимся производством FPV-дронов и отчитавшимся о внедрении в свою продукцию системы донаведения, которая позволяет автоматически захватывать цель и без вмешательства оператора довести БПЛА до намеченной цели. Стоимость такого мини-компьютера составляет около 15 долларов.

По словам основателя и генерального директора Auterion Лоренца Майера, в этих системах нет ничего нового, кроме крайне низкой цены.