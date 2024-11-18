Axios: Израилем был уничтожен ядерный объект в Иране

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Израилем был уничтожен сверхсекретный ядерный объект в Иране, который до этого считался заброшенным. Это произошло в октябре, когда ЦАХАЛ в конце октября наносил ответный удар по целям в Исламской Республике.

Об этом сообщает американский портал Axios, ссылаясь на трех должностных лиц из США, а также на одного действующего и одного отставного израильских чиновников.

Израильская атака на Иран в конце октября разрушила действующий сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия

- говорится в статье.

Издание утверждает, что в исследовательском ядерном центре создавалась пластиковая взрывчатка, которую располагают вокруг уранового заряда для его детонации. Как утверждает один из израильских источников, удар авиации ЦАХАЛ привел к уничтожению сложного оборудования, которое использовалось для изготовления данного материала.

Объект располагался в иранском населенном пункте Парчин недалеко от Тегерана.

Удар был недвусмысленным сигналом о том, что израильтяне хорошо осведомлены об иранской системе

- заявил журналистам один из американских чиновников.

Пресс-служба Армии обороны Израиля 26 октября сообщила об ударе по иранским целям в ответ на атаку военных Исламской Республики на израильские объекты, совершенную 1 октября. Источник телеканала CBS сообщил, что ЦАХАЛ намеренно исключила из списка атакуемых объектов ядерные и нефтяные, ограничившись только военными. Но так как комплекс в Парчине официально не считался ядерным, на него данное ограничение не распространилось.