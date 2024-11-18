На аэрокосмической выставке в Чжухае Китай представил гиперзвуковую противокорабельную ракету YJ-21

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На 15-й международной аэрокосмической выставке Air Show 2024 в Чжухае Китай представил новую гиперзвуковую противокорабельную ракету YJ-21. Это совершенное высокоточное квазибаллистическое оружие является серьезной угрозой для американских авианосных групп.

О появлении в экспозиции выставки данной ракеты сообщает западное интернет-издание Army Recognition.

Там считают, что ее публичный показ не только демонстрирует высокий уровень китайского ОПК, но и бросает вызов Соединенным Штатам и их союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. С помощью такого вооружения Китай может успешно противодействовать военно-морским силам потенциального противника, а также использовать его в качестве сдерживающего фактора.

На среднем участке своей траектории крейсерская скорость ракеты составляет более 6 Махов, а на конечном участке – 10 Махов. Эта высокая скорость сочетается с маневрированием, что сильно затрудняет перехват, делая его маловероятным.

Ракета оснащена сложной инерциальной навигационной системой (ИНС), интегрированной со спутниковым наведением. Это обеспечивает ей высокую точность при дальности до 1,5 тысячи километров.

YJ-21 может запускаться как с помощью вертикальных пусковых установок эсминцев 055 Renhai, стоящих на вооружении НОАК, так и с борта стратегических ракетоносцев H-6K, которые являются китайской версией советских Ту-16.

Эксперты отмечают, что внешне и по характеристикам ракета напоминает российский «Кинжал».