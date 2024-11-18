На орбите Луны предотвращено столкновение индийского и южнокорейского космических аппаратов

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Специалисты космического агентства Индии успешно предотвратили аварию. На орбите Луны ими было предотвращено столкновении индийского и южнокорейского космических аппаратов.

Об этом говорится в ежемесячном отчете Индийской организации космических исследований (ISRO), опубликованном местным телеканалом India Today.

Над лунной поверхностью чуть не столкнулись орбитальный аппарат «Чандраян-2» (Индия) и его южнокорейский «коллега» Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), который также называют Danuri.

Спутники могли столкнуться 1 октября из-за опасного сближения на селеноцентрической орбите. Специалисты ISRO своевременно заметили потенциальную опасность и за две недели до того, как аппараты должны были столкнуться, изменили траекторию полета «Чандраян-2», тем самым предотвратив аварию.

Это вмешательство подчеркивает опыт ISRO в обеспечении безопасности своих миссий на перегруженных лунных орбитах

- отмечают журналисты телеканала.

Этот инцидент показывает, что движение космических аппаратов на орбитах Луны и Земли становится все более плотным. Там присутствуют аппараты не только традиционных космических держав, которые покоряют космос на протяжении многих десятилетий, но и стран, осваивающих данную отрасль относительно недавно.

«Чандраян-2» является второй по счету индийской автоматической межпланетной станцией для исследования лунной поверхности. Ее запуск был произведен в 2019 году.