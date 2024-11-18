Войти
Военное обозрение

На орбите Луны предотвращено столкновение индийского и южнокорейского космических аппаратов

231
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Специалисты космического агентства Индии успешно предотвратили аварию. На орбите Луны ими было предотвращено столкновении индийского и южнокорейского космических аппаратов.

Об этом говорится в ежемесячном отчете Индийской организации космических исследований (ISRO), опубликованном местным телеканалом India Today.

Над лунной поверхностью чуть не столкнулись орбитальный аппарат «Чандраян-2» (Индия) и его южнокорейский «коллега» Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), который также называют Danuri.

Спутники могли столкнуться 1 октября из-за опасного сближения на селеноцентрической орбите. Специалисты ISRO своевременно заметили потенциальную опасность и за две недели до того, как аппараты должны были столкнуться, изменили траекторию полета «Чандраян-2», тем самым предотвратив аварию.

Это вмешательство подчеркивает опыт ISRO в обеспечении безопасности своих миссий на перегруженных лунных орбитах

- отмечают журналисты телеканала.

Этот инцидент показывает, что движение космических аппаратов на орбитах Луны и Земли становится все более плотным. Там присутствуют аппараты не только традиционных космических держав, которые покоряют космос на протяжении многих десятилетий, но и стран, осваивающих данную отрасль относительно недавно.

«Чандраян-2» является второй по счету индийской автоматической межпланетной станцией для исследования лунной поверхности. Ее запуск был произведен в 2019 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Южная Корея
Компании
ISRO
Проекты
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 03:35
  • 5605
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 13:41
  • 1
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35
  • 14.11 21:45
  • 4
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 18:35
  • 2
В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»
  • 14.11 18:34
  • 2
Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ