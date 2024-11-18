Бербок призвала "зеленых" поддержать передачу Киеву дальнобойного оружия

Глава МИД Германии отметила, что "зеленые" якобы являются "партией мира"

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала "зеленых" поддержать продолжение военной поддержки Украины и, конкретно, поддержать передачу Киеву дальнобойного оружия.

"Мы должны защитить Украину", - заявила она на съезде своей партии в Висбадене. Ее слова приводит газета Der Tagesspiegel. При этом Бербок обосновала свой призыв тем, что "зеленые" якобы являются "партией мира". Министр призвала "снова запустить крупный пакет безопасности" для Киева, а также "выступить в поддержку поставок дальнобойных боевых систем". При этом ракеты Taurus Бербок не упомянула.

Как известно, канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно выступал против их передачи Киеву. Однако Бербок не скрывала, что придерживается иного мнения по этому вопросу. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.