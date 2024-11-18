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ТАСС

Косачев заявил, что новый план Зеленского призван сгладить провал от предыдущего

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Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Для него стало холодным душем отсутствие реакции на предыдущий "план победы", отметил вице-спикер Совета Федерации

СИРИУС /федеральная территория/, 16 ноября. /ТАСС/. Новый план президента Украины Владимира Зеленского, анонсированный им 14 ноября, призван сгладить провал от "плана победы", который не нашел поддержки в мире. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы.

"Вне всякого сомнения, для Зеленского холодным душем стало отсутствие реакции на его предыдущий "план победы". Мы видим, что его не поддержал практически никто в мире, включая ближайших союзников Украины, по той простой причине, что в этом плане содержалась известная "песня" про необходимость максимальной поддержки Украины - и военной, и финансовой, и политической, вплоть до "победного конца", который Зеленский продолжает обещать своим западным партнерам, но который, очевидно, совершенно удаляется все дальше и дальше и становится абсолютно нереалистичным. Отсюда, на мой взгляд, попытка Зеленского сгладить предыдущий провал, предыдущую неудачу с "планом победы". Победы нет и в помине. И плана нет и в помине", - сказал собеседник агентства.

Косачев также выразил надежду, что новый план будет более приближен реальности. "Если он окажется планом, который будет отталкиваться от того, что происходит на месте, на линии фронта, в украинской экономике, в международных отношениях, тогда можно будет сказать, что еще не все потеряно. Я, честно говоря, в это не верю", - сказал Косачев.

Он также отметил, что Зеленский "по уши увяз в собственной провальной политике нанесения России стратегического поражения с помощью западных партнеров".

"У Зеленского нет ни малейшего шанса из этого болота выползти. Он уйдет с позиции президента человеком, который принес Украине неисчислимые беды и страдания. Он уйдет из украинской и мировой политики как человек, абсолютно провалившийся в своих амбициях и как человек, который не заслуживает ни одного упоминания добрым словом, какие бы он планы в дальнейшем не выдвигал, - сказал собеседник. - Еще раз повторю: всегда хочется надеяться на лучшее, и я был бы рад ошибиться, но подозреваю, что принципиально ничего нового в новом плане Зеленского не появится".

В видеообращении 14 ноября Зеленский анонсировал десять пунктов плана, включающих вопросы безопасности, энергетики, вооружений, производства на Украине и сотрудничества с партнерами. Наибольшее внимание он уделил "культурному суверенитету", который предусматривает "производство украинского контента". 

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