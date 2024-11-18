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Военное обозрение

Бундестаг одобрил закупку управляемых ракет «воздух-воздух» Meteor более чем на полмиллиарда евро

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Источник изображения: topwar.ru

Бюджетный комитет бундестага одобрил финансирование закупки управляемых ракет «воздух-воздух» Meteor. Об этом информирует издание Defence Industry. В публикации отмечается, что третья партия ракет стоимостью около 521 миллиона евро является частью мер по усилению боевых возможностей Eurofighter.

Meteor – это современная система ракет «воздух-воздух» (BVRAAM), разработанная компанией MBDA в сотрудничестве с шестью европейскими странами

– напоминает издание.

Автор материала подчеркивает, что этот боеприпас обеспечивает беспрецедентную точность и смертоносность истребителям Eurofighter Typhoon, позволяя поражать цели от скоростных самолётов до беспилотных летательных аппаратов в любых погодных условиях.

Усовершенствованная активная радиолокационная головка самонаведения ракеты обеспечивает надёжное обнаружение и поражение целей даже в условиях помех или активных средств противодействия. Кроме того, возможность передачи данных по каналу связи позволяет ей работать в сетевой среде, используя сторонние данные для гибкого оперативного развёртывания

– поясняет Defence Industry.

Тем временем в компании-разработчике ракеты Meteor утверждают, что этот боеприпас непременно произведет революцию в воздушных боях в ХХI веке.

Его можно использовать на Eurofighter Typhoon, Rafale, Gripen и даже на таких передовых платформах, как F-35 Lightning II

– утверждают в MBDA.

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  • В новости упоминаются
Продукция
EF-2000
F-35
Gripen NG
Meteor MBDA
Rafale
Компании
Leonardo
MBDA
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