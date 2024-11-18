Бундестаг одобрил закупку управляемых ракет «воздух-воздух» Meteor более чем на полмиллиарда евро

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Бюджетный комитет бундестага одобрил финансирование закупки управляемых ракет «воздух-воздух» Meteor. Об этом информирует издание Defence Industry. В публикации отмечается, что третья партия ракет стоимостью около 521 миллиона евро является частью мер по усилению боевых возможностей Eurofighter.
– напоминает издание.
Автор материала подчеркивает, что этот боеприпас обеспечивает беспрецедентную точность и смертоносность истребителям Eurofighter Typhoon, позволяя поражать цели от скоростных самолётов до беспилотных летательных аппаратов в любых погодных условиях.
– поясняет Defence Industry.
Тем временем в компании-разработчике ракеты Meteor утверждают, что этот боеприпас непременно произведет революцию в воздушных боях в ХХI веке.
– утверждают в MBDA.