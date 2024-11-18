Зеленский пожаловался на "неполную" помощь от США

Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский после подписания соглашения о гарантиях безопасности в Италии.

По данным агентства Reuters, американский Конгресс с февраля 2022 года одобрил выделение почти $175 млрд гуманитарной и военной помощи Украине

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Украина получила только половину из одобренной Конгрессом США с февраля 2022 года помощи, признал Владимир Зеленский.

По данным агентства Reuters, американский Конгресс с февраля 2022 года одобрил выделение почти $175 млрд гуманитарной и военной помощи Украине.

"И демократы, и республиканцы в целом проголосовали за $175 млрд или $177 млрд той или иной помощи. Если бы вы меня спросили, сколько мы из этого получили, я бы в детали не пошел бы, только скажу: половину мы не получили", - сказал он в интервью Украинскому радио.

Ранее Зеленский заявил о сложной обстановке на восточном фронте и признал продвижение российских войск. По его мнению, это происходит из-за недостаточного комплектования личного состава бригад и несвоевременных поставок оружия из США. В свою очередь в Раде считают, что США обманули Украину с поставками вооружения для ВСУ. Так, депутат украинского парламента Максим Бужанский, комментируя заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера о поставках в ВСУ с апреля 2024 года, заявил, что Киев оставили "полубезоружным" и "жесточайшим образом кинули".