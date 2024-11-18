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РИА Новости

На Украине набросились на Маска из-за ситуации в Курской области

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Стариков: ВСУ терпят крах в Курской области из-за отказа Маска включать Starlink

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. ВСУ испытывают большие трудности в Курской области из-за того, что там не работает спутниковая связь Starlink компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву.

"Мы построили разведывательно-ударный комплекс, основой которого является Starlink. Starlink не работает на Курской территории, потому что Маск ее не включает", — пожаловался офицер.

По мнению офицера, ВСУ не смогут удержать захваченные позиции в курском приграничье не только из-за проблем со связью, но и из-за отсутствия фортификационных сооружений.

Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков её спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем 60 странах.

По данным Минобороны от воскресенья, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31 090 военнослужащих, 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1102 боевые бронированные машины, 843 автомобиля, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники.

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