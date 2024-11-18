WSJ: Украина нарастила производство якобы не поддающихся РЭБ дронов

По данным газеты, в начале 2025 года Киев получит "десятки тысяч" мини-процессоров компании Auterion, которая разрабатывает программное обеспечение для украинских БПЛА

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Компании-производители беспилотников, снабжающие ВСУ, наращивают производство до промышленных масштабов. В частности, речь идет об управляемых с помощью компьютера недорогих беспилотниках, которые якобы не поддаются системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), утверждает газета The Wall Street Journal.

По ее данным, в начале 2025 года Киев, предположительно, получит "десятки тысяч" мини-процессоров американской компании Auterion, которая разрабатывает программное обеспечение для украинских дронов.

Ранее помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов сообщил, что президент США Джо Байден обсудит с коллегами из ЕС на предстоящем саммите Группы двадцати в Рио-де-Жанейро возможности укрепления позиций Киева в преддверии инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости Москвы и не изменит ход специальной военной операции.