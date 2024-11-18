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ТАСС

Зеленский хотел бы завершения украинского конфликта в 2025 году

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Он хочет, чтобы это произошло "дипломатическими путями"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский хотел бы, чтобы в 2025 году конфликт вокруг Украины был урегулирован.

"Мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась", - сказал Зеленский в интервью "Украинскому радио". Он добавил, что хотел бы, чтобы это произошло "дипломатическими путями".

Зеленский неоднократно отвергал любые посреднические предложения, а также инициативы по завершению конфликта, продвигая свою собственную "формулу", а затем - так называемый план. Однако в последнее время ситуация в зоне боевых действий для украинской армии складывается все более сложная. ВС РФ продолжают улучшать свои позиции на нескольких направлениях.

Как отмечал оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киев должен начать договариваться с Москвой, чтобы сохранить жизни людей и будущее страны. При этом, по его мнению, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак будут препятствовать любым усилиям по завершению конфликта. Сам Зеленский ранее признавал, что западные партнеры неохотно выделяют помощь, если Киев не демонстрирует успехи в зоне боевых действий.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины. В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 ноября он напомнил, что Россия открыта для переговоров на базе озвученных им в июне в МИД предложений. 

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