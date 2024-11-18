На Украине десятки тысяч работников потеряли бронь от мобилизации

После изменения критериев до 10% предприятий и учреждений утрачивают статус критически важных и не смогут предоставлять отсрочку своим работникам

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Десятки тысяч украинцев потеряли отсрочку от мобилизации в результате ужесточения правил бронирования. Об этом сообщило украинское издание NV.

По его данным, после изменения критериев до 10% предприятий и учреждений утрачивают статус критически важных и не смогут предоставлять отсрочку своим работникам. По оценкам экспертов, речь идет о десятках тысяч мужчин.

Ранее было объявлено, что правительство Украины с 1 декабря 2024 года ужесточает условия предоставления брони от мобилизации по итогам аудита предприятий, имевших на это право. Предоставление брони теперь будет осуществляться только через единое приложение с электронными документами "Дия" ("Действие"). Региональные и отраслевые критерии определения работников, имеющих право на бронь, будут согласовываться с министерствами обороны и экономики. Бронирование работников в частном секторе теперь будет возможно только при отсутствии долгов перед бюджетом. Начисленная зарплата бронируемого работника должна быть не меньше 2,5 минимальных зарплат, по состоянию на данный момент это 20 тыс. гривен, или $485 в месяц.

В начале октября украинское издание "Экономическая правда" сообщило о приостановке бронирования, поскольку Владимир Зеленский недоволен его масштабами. По различным оценкам, сейчас на Украине забронировано от 900 тыс. до 1,5 млн человек.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая этого года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Тем не менее в последние месяцы темпы пополнения ВСУ замедлились и встал вопрос критической нехватки людей в армии.