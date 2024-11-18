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Британские авианосцы оказались уязвимы к ПКР

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Фото: UK Ministry of Defence / Reuters
Фото: UK Ministry of Defence / Reuters.

The Times: британские авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales уязвимы к ПКР

Британские авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales оказались уязвимы к противокорабельным ракетам (ПКР) потенциального противника. Об этом газете The Times сообщил знакомый с ходом военных учений источник.

По словам собеседника, британские военные в ходе учений отработали отражение нескольких угроз, направленных на авианосец. Среди них, в частности, отражение атаки баллистических ПКР, которыми располагает, в частности, Китай. В ряде сценариев учений оказалось, что авианосец мог быть потоплен.

Издание пишет, что, с одной стороны, британская сторона изучает вопрос о целесообразности использования авианосцев в современной войне, в связи с чем не исключает возможность утилизации одного из них, но, с другой, из-за избрания новым президентом США Дональда Трампа вряд ли это сделает.

Представитель Королевского Военно-морского флота Великобритании заверил газету, что затопление авианосца маловероятно, поскольку представляет собой реализацию «наихудших вымышленных вариантов развития событий».

В феврале газета The Telegraph со ссылкой на представителя Британских военно-морских сил сообщила, что авианосец Prince of Wales не планируется продавать, а его эксплуатация продолжится.

В том же месяце издание сообщило, что авианосец Prince of Wales не вышел на крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender.

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