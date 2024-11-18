Эксперт Никулин: биолаборатория на Харьковщине входит в программу опытов США

По данным МО РФ, в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в Мерефе проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Центральная реферативная лаборатория в Мерефе Харьковской области представляет собой важный узловой пункт в программе биологических опытов на Украине, финансируемых американским правительством. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

По данным Минобороны России, в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в Мерефе проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова. В ведомстве отмечали, что подобные исследования проводились на Украине как минимум с 2011 года.

"Референс-лаборатория в Мерефе - очень важный узловой пункт, основной источник заражения. Там можно найти прямые доказательства участия американцев в распространении пандемии. Американцы вложили в этот объект чуть ли не 200 млн долларов. Это рекордная сумма для них на постсоветском пространстве", - сказал Никулин.

По его словам, даже по прошествии почти трех лет после эвакуации оборудования и препаратов из Мерефы там можно обнаружить свидетельства деятельности США в сфере испытания биологических препаратов. "Наверняка американцы что-то эвакуировали, но там что-то и осталось. Серьезная международная инспекция всегда сможет такие следы обнаружить, чем они там реально занимались. Еще до того, как началась пандемия, в октябре 2019 года американцы вели в Мерефе испытания, на это было выделено 26 млн долларов", - отметил эксперт.

Он полагает, что лабораторию в Мерефе необходимо взять под контроль. "При окружении Харькова было бы неплохо заглянуть туда, что там делается на самом деле. Там мы можем получить реальные доказательства преступлений американских военных на сопредельной с нами территории - подготовки к биологической войне", - полагает Никулин.