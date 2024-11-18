Российский фрегат зашел в Средиземное море

Фрегат "Адмирал Головко" зашел в Средиземное море во время дальнего похода

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" зашел в Средиземное море в ходе дальнего похода, сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал Головко", выполняющий задачи дальнего похода, совершил проход через пролив Гибралтар и зашел в акваторию Средиземного моря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Средиземном море североморцы будут выполнять задачи в составе оперативного соединения Военно-Морского Флота.

Ранее в акватории Атлантического океана экипаж фрегата отработал организацию поиска подводной лодки и слежения за ней во взаимодействии с экипажем корабельного противолодочного вертолёта Ка-27. Моряки провели тренировку по противоторпедной защите корабля на переходе морем.

"Корабельный противолодочный расчёт выполнил нормативы по обнаружению торпеды, идущей на корабль и её поражению антиторпедой", — сообщили в пресс-службе флота.

Дальний поход фрегата "Адмирал Головко" начался 2 ноября с его выходом из главной базы Северного флота – Североморска. Всего с начала похода кораблём пройдено около 3000 морских миль. Основная задача похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах.