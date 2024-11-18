Заслуженный флаг

Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о роли и значении Морской авиации

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев вручил начальнику Морской авиации (МА) ВМФ России генерал-майору Андрею Пахомову первый в истории этой структуры флаг. Он заявил, что это закономерно стало подтверждением огромных заслуг морских летчиков перед Отечеством и Военно-морским флотом. Какое значение имеет Морская авиация для обеспечения безопасности России?

Военно-морской флот обычно ассоциируется с темными корпусами подводных лодок и строгими силуэтами боевых кораблей. Но флот — это не только корабли, это еще и части морской пехоты и береговых ракетных войск, а также это и морская авиация. МА ВМФ решает очень широкий круг задач в интересах обороны России с морских направлений. Это, в частности, прикрытие кораблей от воздушного противника в море. Для этого в составе МА есть авиачасти, вооруженные истребителями как корабельного, так и наземного базирования типов Су-27 и Су-33, МиГ-29К и МиГ-31. Для борьбы с морскими и наземными целями в составе МА есть морские авиачасти со штурмовиками Су-24М и Су-30СМ (самолеты данных типов в ВМФ называются морскими штурмовиками). Беспилотники ВМФ осуществляют воздушное патрулирование над водами Балтийского, Баренцева и Берингова морей.

Для решения задач противолодочной обороны как корабельных соединений, так и подводных ракетных крейсеров служат части противолодочной авиации с самолетами Ил-38 и Ил-38 «Новелла», а также с Ту-142МЗ и вертолетами Ка-27. Эти же силы используются и для воздушной разведки. Резервная система связи с подводными лодками с баллистическими ракетами на борту построена на самолетах Ту-142МР «Орел». Транспортные самолеты флотов осуществляют перевозки войск и грузов для частей морской пехоты в зону проведения специальной военной операции и для решения других транспортных задач. Недавно, кстати, Северный флот получил для этих целей самолет Ту-154.

В спецоперации на Украине Морская авиация Черноморского флота принимает участие с самых первых дней. В числе ее задач — поддержка действий сухопутных частей и частей морской пехоты в боях на херсонско-николаевском направлении, также она участвовала в освобождении города Мариуполя. Самолеты и вертолеты МА ЧФ принимали участие в боевых действиях за остров Змеиный весной-летом 2022 года. МА ЧФ и приданные ей подразделения из состава других флотов также решают задачи разведки вражеских позиций, борьбы с диверсионными и десантными группами, и другие.

В настоящее время десантно-транспортные вертолеты Ка-29 являются важным элементом защиты кораблей и судов в Черном море от безэкипажных катеров и БПЛА украинских формирований. Ка-29 были построены в количестве примерно шести десятков штук в 1980-х годах. Планировалось, что они станут элементом авиационного вооружения десантных кораблей и авианосцев Советского Союза. После распада СССР и списания кораблей-носителей эти вертолеты были, по существу, брошены на базах хранения. После покупки Россией пары десантно-вертолетных кораблей-доков типа «Мистраль» во Франции эти машины начали возрождать. Хотя в 2014 году ВМФ России, к сожалению, так и не получил эти корабли, но задачи для вертолетов нашлись. Например, это переброска морпехов и их поддержка с воздуха на бескрайних просторах Камчатки и Чукотки. Вот и теперь оказалось, что Ка-29 — один из лучших охотников на безэкипажные катера и БПЛА врага. Впрочем, и ввод в строй отечественных десантно-вертолетных кораблей-доков должен случиться в скором времени, так что вертолеты еще послужат. Косвенным свидетельством того, что новые корабли-носители вертолетов не за горами, также служит то, что недавно Ка-52К отрабатывал взлеты-посадки на фрегате «Адмирал Головко». Для целей подготовки будущих вертолетчиков МА не так давно на воду было спущено специальное учебное судно «Николай Камов».

МА решает свои задачи не только в зоне спецоперации. На любом корабле в дальнем походе базируется вертолет. Он есть и на идущем в Средиземное море фрегате «Адмирал Головко». А вертолеты, базирующиеся на корветах Тихоокеанского флота, недавно принимали участие в совместных маневрах с ВМС Мьянмы и Индонезии. Несколько экипажей несут боевое дежурство в Сирии, обеспечивая воздушное прикрытие силам Постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

В ближайшем будущем части МА будут получать на вооружение и беспилотники дальнего радиуса полета, такие как «Охотник», «Иноходец» и другие. Эти БПЛА смогут вести дальнюю воздушную разведку, следить за обстановкой в Арктике, наблюдать за движением корабельных групп ВМС США и стран НАТО без риска для личного состава. Помимо этого, такие беспилотники смогут участвовать и в противолодочных операциях, осуществляя постановку гидроакустических буев и применяя противолодочное оружие. На проходящей в КНР авиационно-космической выставке Airshow China в Чжухае уже были представлены китайцами прототипы подобных БПЛА. Вообще дроны могут решать и ударные задачи, применяя ракеты, в том числе и используемые в ходе СВО, по морским целям вероятного противника.

Также беспилотники смогут доставлять срочные грузы для наших корабельных соединений в море. В целом же, развитие БПЛА является одним из направлений развития Морской авиации в ближайшие годы. Те задачи, которые ранее решали самолеты морской ракетоносной, противолодочной и разведывательной авиации, теперь могут решаться разного рода беспилотниками. Впрочем, ни один из видов/родов ВС сам по себе не воюет. Всё работает в комплексе, и самолеты-ракетоносцы Дальней авиации — что Ту-22М3, что МиГ-31К — могут работать и по морским целям вероятного противника, что, в частности, было показано на прошедших в сентябре учениях «Океан-2024».

Первый полет морского летчика произошел 16 сентября 1910 года в Севастополе. В этот день начальник воздухоплавательного парка Черноморского флота лейтенант С.Ф. Дорожинской летал на закупленном во Франции для морского ведомства России самолете «Антуанетт-4».

Первое боевое крещение Российской морской авиации состоялось 21 июня (4 июля) 1916 года. В этот день авиаторы Балтийского флота одержали победу в воздухе в бою с германскими самолетами над островом Эзель.

В дальнейшем МА принимала участие в борьбе с белогвардейцами и захватчиками в годы Гражданской войны. Сражалась на фронтах Великой Отечественной войны как с морским, так и с наземным врагом. Первая бомбила Берлин в августе 1941 года. 22 августа 1945-го транспортные самолеты «Каталина» перебросили советских морпехов в Порт-Артур для его освобождения. На этом была поставлена точка в 40-летнем владении японцами этим городом.

Морская авиация имеет славное прошлое, боевое настоящее, и в будущем на нее возлагаются важнейшие задачи по защите рубежей и национальных интересов Российской Федерации.