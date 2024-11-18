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РИА Новости

В Запорожской области создали лабораторию по испытанию военных новинок

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Оператор БПЛА самолетного типа "Молния-2"
Оператор БПЛА самолетного типа "Молния-2".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Лаборатория "БАРС-37" разрабатывает и собирает собственные летательные аппараты

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 ноя - РИА Новости. Инженеры уникальной лаборатории в "БАРС-37" ("САРМАТ") российской группировки войск "Днепр" производят разработку и сборку летательных аппаратов собственного производства, а также ведут испытания технических средств в боевых условиях в Запорожской области, рассказал РИА Новости инженер отряда с позывным "Игрок".

В лаборатории отряда специалисты занимаются разработкой и производством летательных аппаратов различного типа, апробированием и испытанием боеприпасов, БПЛА и других технических средств российского производства в разных боевых условиях.

"Создание лаборатории на линии боевого соприкосновения - это сокращение логистики между умами и теми, кто применяет это в бою. Соответственно, сокращая логистику, мы успеваем сохранить гораздо больше жизней наших солдат",- сказал "Игрок".

Он отметил, что в лаборатории разрабатывают и собирают собственные летательные аппараты, в том числе самолетного и коптерного типа.

"Наши инженеры работают над проблемами фронта, помогают решить соседним соединениям, подразделениям технические задачи, которые стоят перед ними, в том числе - ретрансляция для разного типа дронов, "тележек" (для эвакуации пехоты - ред.), танков и так далее", - пояснил он.

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