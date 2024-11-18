Боец РФ заявил об уничтожении дроном "Привет-82" свыше 60 объектов ВСУ

Командир группы БПЛА отряда "Викинг" отметил, что сейчас работу ведут на запорожском направлении

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Бойцы 22-й бригады спецназа из отряда "Викинг" уничтожили дроном-камикадзе "Привет-82" свыше 60 объектов ВСУ на запорожском направлении СВО. Об этом ТАСС сообщил командир группы БПЛА отряда "Викинг".

"Отрядом "Викинга" за последние два месяца было применено около 100 аппаратов "Привет-82". Было поражено и выведено из строя более 60 объектов противника, среди них артиллерийские орудия, легкобронированная и автомобильная техника, склады с боеприпасами, пункты временной дислокации с личным составом, станции радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационные станции. Задачи выполняются там, где это больше всего необходимо, сейчас работа ведется на запорожском направлении", - заявил собеседник ТАСС.

По словам бойца, подразделение использует новейшую версию изделия, которая претерпела несколько модернизаций: "Функция взлета по приборам дает возможность, не раскрывая позиций своего местоположения производить взлет и преодолевать большую часть траектории, не выводя изображения с камеры, за счет этого повысилась безопасность расчета".

Военнослужащий отметил простоту и надежность дрона-камикадзе. "Его конструкция позволяет легко перемещать, оперативно переводить в боевую готовность и оперативно запускать в работу. Средства РЭБ дрон проходит без особых трудностей за счет особенностей, заложенных в конструктивную и в программную часть изделия. О них знать всем не нужно, нужно лишь знать, что любая цель, которая будет поставлена перед "Приветом", будет уничтожена. По сравнению с аналогами 'Привет-82" отличается большей устойчивостью к РЭБ и большими весом полезной нагрузки", - подчеркнул военнослужащий.

Боец также рассказал о планах по применению нового аппарата-тяжеловеса "Привет-82XL" с боевой частью до 10 кг. "Привет-82XL" еще находится в стадии проверочных испытаний, надеемся, в скором времени будет продемонстрировано его боевое применение. Повышение веса боевой части позволит поражать более укрепленные цели противника. А поскольку в аппарат заложен потенциал работы на большую глубину, то уничтожить противника можно в самом неожиданном для него месте", - сказал он.