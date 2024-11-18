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Военное обозрение

Французы представили новый тактический автомобиль с боевым лазером HELMA-P против БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Французский производитель Soframe привлек внимание, представив свой высокопроизводительный тактический автомобиль HE441. Данная полноприводная модель разработана для удовлетворения меняющихся требований современных военных операций.

Модель HE441 обладает высокой маневренностью, крайне важной на современном поле боя под обилием дронов в воздушном пространстве. Важными его характеристиками являются модульная конструкция и адаптивность, демонстрирующие, как утверждается, высокий потенциал в качестве платформы для различного типа задач.

Значительное внимание экспертов привлекла одна ключевая особенность в оснащении данного автомобиля. В него интегрирована HELMA-P – система лазерного оружия для борьбы с дронами от Cilas.

Лазерная система оружия HELMA-P - передовая технология борьбы с дронами. Это лазерное решение для борьбы с дронами отражает растущую потребность в передовых мерах противодействия использованию беспилотников для наблюдения, разведки и ударных действий.

Разработчик утверждает, что с системой HELMA-P HE441 способен осуществлять точный, некинетический перехват вражеских дронов, используя высокоэнергетические лазерные лучи для отключения или уничтожения критических компонентов дронов. Это позволяет наземным войскам быстро реагировать на воздушные угрозы без необходимости использования обычных боеприпасов, что делает систему как экономически эффективной, так и устойчивой для длительных операций.

Лазерная система HELMA-P позволяет пехотным подразделениям рассчитывать на собственную антидроновую систему, а не на внешнюю ПВО.

Традиционные меры противовоздушной обороны могут быть ограничены против небольших, быстро движущихся дронов, но быстрое лазерное наведение HELMA-P устраняет этот пробел, нейтрализуя дроны бесшумно и с минимальным сопутствующим ущербом. Эта возможность бесшумного взаимодействия особенно ценна для пехотных и разведывательных групп, действующих в уязвимых районах, где сохранение скрытности имеет важное значение.

При этом, французские эксперты, пребывающие в восторге от этого оружия, ни слова не говорят о том, насколько оно эффективно в реальных боевых условиях, в том числе о том, насколько вообще может хватить запаса энергии у установки, питающей лазер, если, как они сами рассуждают, над полем боя будет наблюдаться обилие дронов.

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Страны
Франция
Проекты
БПЛА
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