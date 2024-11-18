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ТАСС

Глава МИД Польши Сикорский анонсировал "наиважнейшие" переговоры по Украине

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: © AP Photo/ Martin Meissner, Pool

Политик уточнил, что в них примут участие представители Германии и Франции, а также глава украинского МИД Андрей Сибига и будущая глава дипслужбы ЕС Кая Каллас

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил встречу с коллегами по "Веймарскому треугольнику" (Польша, ФРГ, Франция) в Варшаве 19 ноября, назвав ее "важнейшими переговорами по украинскому кризису".

"События набирают ход. И поэтому на следующей неделе я буду хозяином [встречи в формате] "Веймарский треугольник плюс". <...> Как вы видите, это в Варшаве будут проходить наиважнейшие переговоры об этом кризисе", - ответил дипломат на вопрос журналиста на пресс-конференции в Катовице, ее транслировал телеканал TVN24.

По словам Сикорского, помимо его коллег из Франции и ФРГ, в Варшаву пригласили министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу и будущую главу дипслужбы ЕС Каю Каллас. Кроме того, СМИ сообщали о возможном участии в переговорах представителей Великобритании и Италии.

Польский министр также подчеркнул в эфире телеканала Polsat, что на варшавской встрече речь пойдет "о важных решениях в трудные времена" на фоне успехов РФ в боевых действиях на Украине и неопределенности в связи с возможными изменениями в политике США при Дональде Трампе. "Поэтому мы должны принять решения по европейской обороне и поддержке Украины", - подытожил он. 

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