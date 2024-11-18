Есть риск, что Трамп даже принесет Украине выгоду (Politico, США)

Politico: миру на Украине будут рады все, включая украинцев

Переизбрание Трампа продемонстрировало, что страны Запада не готовы поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", пишет Politico. По мнению автора, если американский президент заключит сделку с Путиным и добьется мира, то рады будут все, включая украинцев.

Джейми Деттмер

В некоторых европейских кругах — и даже в Киеве — зреет тайное облегчение оттого, что Дональд Трамп может положить конец конфликту. Причем, скорее всего, он даже получит от Москвы более выгодные условия.

Если избранному президенту США Дональду Трампу удастся заключить мирное соглашение и положить конец украинскому конфликту, он наверняка не удостоится за это благодарности — хотя и освободит западные державы от их пустых обещаний и облегчит их от опосредованной войны, в которой невозможно победить.

Переизбрание Трампа продемонстрировало опрометчивость, с которой Запад ринулся поддерживать боевые действия до тех пор, пока Украина не вернется к границам 1991 года. Некоторые лидеры даже прельщали Киев скорым членством в НАТО, хотя в обозримом будущем оно было заведомо исключено (да и вообще весьма сомнительно) — будь то при Трампе в Белом доме или ком-либо еще.

Мантра, что западные державы будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", тоже всегда казалась подозрительной, потому что радо или поздно выборы вносят свои коррективы. Это же справедливо и для навязшего в зубах утверждения, что никто не вправе подталкивать Украину к переговорам, — хотя кто платит, тот и музыку заказывает.

И теперь в некоторых европейских кругах — даже в Киеве, если на то пошло — вздохнули с тайным облегчением от перспективы, что Трамп положит конец конфликту.

В конце концов, если он добьется успеха, у европейских лидеров и американских "ястребов" появится алиби, а у Владимира Зеленского — прикрытие от разгневанных украинских солдат с передовой. Все они будут обвинять его в нарушенных обещаниях, в сдаче Донбасса и упущенном Крыме — потому что именно это потребуется для подписания сделки. Мало того — Украине еще придется отказаться от членства в НАТО, ведь Москва очевидно потребует нейтралитета.

Некоторые назовут сделку гадкой. В сущности, так и будет.

На самом деле, это подорвет доверие к Западу, и это вопиющий позор, что мы оказались в таком положении. Но когда вы десятилетиями сокращаете вооруженные силы и производство оружия, не проводите строгих красных линий и не задаете неудобные вопросы, прежде чем раздавать невыполнимые обещания или прикидывать, что для этого потребуется, вот что вас непременно ждет.

Разумеется, это означает, что Кремль победит. Ось автократов и деспотов осмелеет еще больше и обретет новую решимость сломать прежний миропорядок.

Но альтернативы этому нет. За исключением разве что еще одной "вечной войны" или если западные державы сами станут воюющими сторонами — ну или, как минимум, переведут экономику на военные рельсы, чтобы снабжать Украину гораздо лучше, чем сейчас. Такова горькая правда.

И, по словам одного республиканского эксперта по внешней политике, вхожего в круг Зеленского, Киев это понимает. На условиях анонимности в силу деликатности темы он сообщил, что в Киеве теперь считают, что Трамп вполне может оказаться даже лучшим вариантом, чем Харрис.

"В самом лучшем случае Харрис сохранила бы подход Джо Байдена — именно такой была бы ее политика, а для Украины это равносильно медленной смерти. Да и не такой уж медленной — темп российского наступления ускоряется", — отметил он.

"Кроме того, представьте себе: Харрис победила, а республиканцы контролируют одну из палат Конгресса — или сразу обе. При таком раскладе Харрис все равно не смогла бы провести через Конгресс дополнительную помощь. По крайней мере, теперь Трампу достаточно щелкнуть пальцами — и республиканцы в Палате представителей одобрят дальнейшую помощь Украине в сфере безопасности", — добавил он.

Кроме того, Трамп явно не намерен сдаваться без боя. Он хочет, чтобы конфликт закончился, но не собирается лишать Украину оружия и поставок непосредственно на данном этапе — потому что как переговорщик он знает: крах Украины равносилен тому, что командовать за столом переговоров будет Путин.

"У Трампа в каком-то смысле есть личный интерес, — сказал республиканский посредник. — Он гордится своей репутацией мастака заключать сделки и не захочет ассоциироваться с провалом. И в ходе телефонных звонков Зеленскому и их недавней встречи в Нью-Йорке он вселил в украинского лидера некоторую уверенность, что он не бросит Украину просто так".

Того же мнения придерживается и Майк Помпео, госсекретарь в первой администрации Трампа: "Президент Трамп просто не позволит Владимиру Путину подмять под себя всю Украину, — заявил он в понедельник. — Отказ от финансирования приведет именно к этому, и на это ему укажет вся его команда. Это просто не его подход — он такого не допустит".

Однако угроза кроется в том, что Зеленский — тоже продавец, да к тому же "величайший в истории", по признанию самого Трампа, — не пойдет на достаточные уступки, и Трамп начнет считать Украину обузой.

"Украинцам нужно сделать так, чтобы Трамп не увидел в них препятствия к миру, и они не должны первыми говорить „нет“, даже если им предлагают откроенные глупости. Им нужно, чтобы это русские раз за разом говорили ему „нет“, чтобы украинцы, наоборот, казались благоразумной стороной. Тогда Трамп заключит, что единственный способ усадить русских за стол переговоров — это помочь украинцам", — сказал республиканский посредник.

Но пока что у Трампа нет подробного плана, а мнения его советников разделились — хотя они видят военную реальность. Вопреки сообщениям ряда СМИ, Трамп пока не назначил команду для работы над мирной инициативой. Однако Украине внушают, что ей предстоят серьезные территориальные уступки, а в награду за это сулят то, что 80% страны сохранит свободу и независимость, сказал другой республиканец, знакомый с дискуссиями в окружении Трампа.

Пока что никто из тех, кого прочат на высшие должности в команду по национальной безопасности в новой администрации, против такой сделки не возражал. Однако Киев воодушевлен тем, что среди кандидатов есть "ястребы".

После победы Трампа сенатор от Флориды Марко Рубио, которого прочат на пост госсекретаря, заявил, что конфликт на Украине "зашел в тупик", который уносит жизни и "должен быть урегулирован". Он воздал украинцам должное за "невероятную силу и смелость", но также подчеркнул "реальность на поле боя".

Зеленский тоже это понимает — и не то, чтобы он собирался кричать об этом на каждом углу. Усталость от конфликта накапливается, и общественное мнение на Украине постепенно меняется — особенно среди молодежи, которая больше других готова принять скромные результаты. По данным летнего опроса, лишь 40% украинцев в возрасте от 18 до 25 лет считают, что страна должна сражаться, пока не освободит всю свою территорию.

Еще один опрос, проведенный ранее в этом году, показал, что 72% респондентов согласны с тем, что Украина должна искать дипломатическое решение — заметный прирост с мая 2022 года. Кроме того, июльский опрос издания "Зеркало недели" показал, что 44% украинцев считают, что время для мирных переговоров уже настало — опять же прирост по сравнению с прошлым летом.

Но больше всего Киев боится, что сделка превратится в шаткий мир — а Путин лишь перегруппируется и снова ударит по Украине в будущем. Поэтому главный вопрос заключается в том, как гарантировать, что нас не ждет лишь непродолжительный межвоенный период и что оставшаяся у Киева территория сможет развиваться беспрепятственно и без угроз со стороны Москвы.