Войти
ТАСС

Шольц заявил, что поддержку Киева следует сочетать с осторожностью

234
0
0
Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц
Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © AP Photo / Ebrahim Noroozi

По словам канцлера, оказание Берлином помощи Киеву является "особой задачей, которую невозможно финансировать из текущего бюджета"

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости не допустить перерастания конфликта на Украине в прямое противостояние России и НАТО.

"Как нам не допустить эскалацию вплоть до прямой войны между Россией и НАТО? От этого нельзя просто отмахнуться", - отметил глава правительства в интервью газете Süddeutsche Zeitung. "Важно максимальную поддержку Украины сочетать с максимальной осторожностью", - считает он. Шольц напомнил, что отказался "передать [Украине] определенное, очень дальнобойное оружие (ракеты Taurus - прим. ТАСС)".

По мнению Шольца, оказание Берлином помощи Киеву является "особой задачей, которую невозможно финансировать из текущего бюджета". "Мы не предполагали ни того, как долго продлится эта война, ни того, что у нас защиту будут искать более 1,2 млн беженцев с Украины", - сказал канцлер.

Коснувшись телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, он сообщил, что не усмотрел стремления заключить сделку с Россией за спиной Киева. "По крайней мере намека об этом во время разговора не было", - заявил Шольц. "Мы не примем навязанного мира. Для меня по-прежнему действует принцип: ничего не будет решаться об Украине без Украины", - утверждал канцлер. "В то же время меня очень огорчает то, что ряд государств не оказали помощь, о которой заявляли", - сказал он.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще до сих пор не утвержден Бундестагом.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 03:35
  • 5605
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 13:41
  • 1
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35
  • 14.11 21:45
  • 4
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 18:35
  • 2
В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»
  • 14.11 18:34
  • 2
Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ