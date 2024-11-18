Шольц заявил, что поддержку Киева следует сочетать с осторожностью

По словам канцлера, оказание Берлином помощи Киеву является "особой задачей, которую невозможно финансировать из текущего бюджета"

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости не допустить перерастания конфликта на Украине в прямое противостояние России и НАТО.

"Как нам не допустить эскалацию вплоть до прямой войны между Россией и НАТО? От этого нельзя просто отмахнуться", - отметил глава правительства в интервью газете Süddeutsche Zeitung. "Важно максимальную поддержку Украины сочетать с максимальной осторожностью", - считает он. Шольц напомнил, что отказался "передать [Украине] определенное, очень дальнобойное оружие (ракеты Taurus - прим. ТАСС)".

По мнению Шольца, оказание Берлином помощи Киеву является "особой задачей, которую невозможно финансировать из текущего бюджета". "Мы не предполагали ни того, как долго продлится эта война, ни того, что у нас защиту будут искать более 1,2 млн беженцев с Украины", - сказал канцлер.

Коснувшись телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, он сообщил, что не усмотрел стремления заключить сделку с Россией за спиной Киева. "По крайней мере намека об этом во время разговора не было", - заявил Шольц. "Мы не примем навязанного мира. Для меня по-прежнему действует принцип: ничего не будет решаться об Украине без Украины", - утверждал канцлер. "В то же время меня очень огорчает то, что ряд государств не оказали помощь, о которой заявляли", - сказал он.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще до сих пор не утвержден Бундестагом.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.