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ТАСС

Лавров: РФ будет ждать предложений от Трампа по урегулированию на Украине

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© Владимир Гердо/ ТАСС
© Владимир Гердо/ ТАСС.
Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Министр иностранных дел России заявил, что не представляет, как республиканец Дональд Трамп собирается разрешить украинский кризис

АБУ-ДАБИ, 15 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не представляет, каким образом избранный президент США Дональд Трамп собирается урегулировать кризис на Украине, Москва будет ждать предложений.

"Не представляю (как Трамп собирается урегулировать - прим. ТАСС). Будем ждать предложений, - сказал министр журналистам. - Мы подчеркиваем регулярно, когда нас об этом спрашивают, что в любом случае политик, который говорит о том, что он не за войну, а за мир, заслуживает внимания". 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
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