Россия ввела «временный» запрет на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты

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Россия вводит временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США, соответствующее решение приняло правительство во исполнение указания Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Решение на запрет экспорта урана в США принято в ответ на санкции США, введенные Байденом весной этого года. Запрет назван «временным», так как имеются исключения, уран может быть поставлен по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Постановление об этом подписано. Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США,

— говорится в сообщении.

Законопроект, запрещающий импортировать в США уран из России, был принят в конце прошлого года Палатой представителей Конгресса США. Ранее, еще весной, Байден подписал закон о запрете на импорт низкообогащенного урана, произведенного в России или на территории другой страны, но российским предприятием. Запрет действует до 2040 года. При этом США оставили себе лазейку, разрешив до января 2028 года закупать уран в России, если это соответствует национальным интересам. Кроме того, Министерству энергетики США позволяется, согласовав с госсекретарем и министром финансов, отменить запрет, если других источников получения урана не будет.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не могут самостоятельно обогащать уран в военных целях, на сегодняшний день у американцев нет такой возможности.