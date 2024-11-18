Кадры накрытия позиций ВСУ в лесополосе кассетной авиабомбой РБК-500 попали в Сеть

Источник изображения: topwar.ru

Кадры применения российскими ВКС кассетных авиабомб РБК-500 по позициям ВСУ появились в Сети, их распространяют как российские, так и украинские ресурсы.

Российская авиация накрыла кассетными бомбами РБК-500 позиции украинских войск в одной из лесополос. Судя по кадрам, распространяемым российскими ресурсами, живым там вряд ли кто остался. В ролике хорошо видно, как облако шариковых боеприпасов из авиабомбы накрывает позиции ВСУ в лесополосе, потом взрывается. После таких прилетов штурмовые действия на позиции украинской армии проходят намного проще, так как авиабомбы сберегают жизни российских бойцов.

Где и на каком направлении был записан этот ролик, данных нет, просто показано накрытие украинских позиций.

Источник изображения: topwar.ru

Применение авиабомб РБК-500 с универсальным модулем планирования и коррекции началось ровно год назад, в ноябре 2023 года, когда российские специалисты наконец-то доделали этот модуль. Он позволяет сделать из обычной авиабомбы планирующую и наносить удары по позициям ВСУ, не заходя в зону поражения ПВО.

Авиабомба РБК-500 ШОАБ-0.5М (шариковая осколочная авиационная бомба) относится к кассетным боеприпасам, одна бомба содержит около 500 осколочных шариков весом 400 грамм. После сброса боеприпас достигает цели, срабатывает взрыватель в головной части и вышибной заряд выбрасывает боевые элементы. Существует несколько видов бомб РБК-500 в зависимости от типа боевых элементов. Различаются они также головным обтекателем и хвостовым оперением. При этом все бомбовые кассеты имеют стандартный диаметр корпуса 450 мм. Длина изделий – от 1,95 до 2,5 м.