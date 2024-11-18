Сила убеждения: как робот помог взять в плен боевиков ВСУ

Звуковещательная платформа позволила провести операцию без риска для жизней солдат

Убедить противника сдаться в плен — задача, безусловно, нетривиальная и зачастую требующая нестандартного подхода. Именно о таком случае рассказали корреспонденту «Известий» бойцы группировки «Центр», окружившие врага севернее Курахово. В качестве «средств убеждения» они применили беспилотную платформу, оснащенную громкоговорителями, а весомым дополнительным аргументом стала артиллерия. Фактически украинские боевики сдались в плен роботизированной платформе, которая «проводила» их в расположение российских войск.

Убедительное звуковещание

— Последний раз мы выявили позицию противника, отправили туда эту звуковещательную платформу. Она к ним подъехала, сказала про то, как им нужно действовать. Довела до их сведения, что их положение критично, но они открыли по ней огонь. Мы вывели ее через минные заграждения, вернули назад на безопасное расстояние, — рассказывает оператор с позывным Ястреб, управлявший колесным дроном с громкоговорителями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

После того как украинские боевики не использовали свой первый шанс на сдачу в плен, следующим аргументом стала артиллерия. А чуть позже на украинские позиции сбросили листовки. Затем к неприятелю снова был направлен говорящий дрон, и на этот раз оставшиеся на позициях прислушались и вышли сдаваться. Машина же провела их в расположение наших войск.

— Эта высокомобильная звуковещательная станция призвана сохранять жизни и наши, и противника. Позволяет добираться в труднодоступные места, куда бы другой не дошел. И оттуда с безопасного расстояния ретранслировать в режиме реального времени информацию противнику, — рассказывает Ястреб.

Украинские командиры регулярно привлекают артиллерию для нанесения ударов по звуковещательной аппаратуре, которая обычно размещена на бронемашинах. А сами боевики периодически пытаются имитировать сдачу в плен для организации засад или применения оружия. Такие случаи фиксировались и в действиях украинского спецназа в Киевской области, и у националистических формирований в ходе боев за Артемовск.

— Крупная техника может не доехать до места, где она сможет эффективно работать. А маленькая мобильная платформа даже на большие расстояния спокойно доберется. Оператор в этот момент будет находиться в безопасном месте, продолжая выполнять свою задачу, — рассказывает Ястреб о том, как колесный робот облегчает работу нашим военнослужащим.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Сам дрон представляет собой четырехколесную платформу, на которой установлены громкоговорители и аппаратура связи. Подобные платформы применяются в ходе боев для различных задач и зарекомендовали себя мобильностью, скрытностью передвижений и способностью преодолевать минные заграждения. Рассчитанные на технику мины просто не срабатывают от веса тележек. Важная особенность робота в том, что он не просто транслирует заранее подготовленную запись, а позволяет оператору в режиме онлайн вести передачу.

Украинские боевики в городских боях часто применяют тактику оставления в заслонах наименее ценных своих подразделений. Чаще всего это территориальная оборона или недавно сформированные из мобилизованных отряды. Их задача занять опорные пункты и выиграть время для отхода наиболее боеспособных украинских частей. Поэтому шансы на выживание попавших на подобное задание близки к нулю. Многие это понимают и отдают себе отчет в том, что возвращаться за ними и обеспечивать уже их собственный отход никто не собирается. Поэтому и количество сдающихся в плен в подобных обстоятельствах увеличивается.

Как используют агитационные снаряды с листовками

В июле этого года Минобороны показало, как артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» выполнил стрельбу 220-миллиметровыми агитационными снарядами по позициям ВСУ на удалении более 25 км.

РСЗО 9К57 «Ураган» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

«Вот такие листовки будут считаться пропуском к нам. Боец ВСУ, нашедший листовку и взявшей ее в руки, может спокойно идти к нам, его примут и сохранят жизнь», — рассказал командир батареи с позывным Красноярск.

Агитснаряды представляют собой реактивные боеприпасы, в которых вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с листовками. Каждый снаряд содержит в себе более 4 тыс. листовок формата А5 с призывом к добровольному сложению оружия и сдаче в плен ради сохранения жизни и возвращения домой. Также боеприпас имеет отличительный от обычных снарядов красный цвет, а взрыватель — таймер срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности цели.

Дмитрий Астрахань