Впервые показан израильский танк Merkava с оторванной башней после подрыва на СВУ в секторе Газа

Источник изображения: topwar.ru

Армия обороны Израиля, еще совсем недавно считавшаяся одной из лучших в мире, второй год тщетно пытается полностью разгромить немногочисленную и слабовооруженную боевую группировку палестинского сопротивления ХАМАС в секторе Газа, площадь которого составляет чуть более 365 кв. км. Это примерно в 2,5 раза меньше Москвы. Сам Израиль на данный момент почти в 60 раз больше палестинского анклава, даже без учета оккупированных Голанских высот и Западного берега Иордана.

К настоящему времени израильские военные практически полностью разрушили один из самых густонаселенных анклавов в мире с очень плотной застройкой. Однако палестинские боевики продолжают оказывать сопротивление и наносят урон противнику, в том числе уничтожая бронетехнику ЦАХАЛ.

Так, в сети впервые опубликованы фотографии, на которых показан основной боевой танк армии обороны Израиля Merkava Mk 4 с не просто оторванной, а отлетевшей в сторону от платформы башней. Сообщается, что бронемашина наехала на самодельное взрывное устройство (СВУ) в секторе Газа. Похоже, в результате подрыва на СВУ в танке сдетонировал боекомплект, уж слишком серьезные повреждения получила машина.

Источник изображения: topwar.ru

Скорее всего, это эвакуированные останки одного из тех модернизированных танков Merkava Mk.4 с комплексом активной защиты (КАЗ) Trophy, что были за последний месяц подорваны вооруженным крылом ХАМАС в Джебалии. Пишут, что в этом случае из экипажа выжил только механик-водитель. Причем, судя по одному из фото, Израиль уже организовал настоящую свалку из подбитых бронемашин — на снимке видно как минимум два ОБТ, сильно поврежденных взрывом.

Источник изображения: topwar.ru

Сами боевики ХАМАС неоднократно выкладывали в сеть видео подрыва израильских танков на минах и СВУ, уничтожения бронемашин в результате выстрелов из ПТРК. По некоторым данным, израильское командование теперь старается как можно реже задействовать бронетехнику в плотной городской застройке сектора Газа, предпочитая наносить бомбовые и ракетные удары или проводит рейды силами пехоты.

В свою очередь, телеграм-канал шиитского движения «Хизбалла» сообщает, что с начала наземной операции ЦАХАЛ на юге Ливана (1 октября этого года) израильтяне потеряли 43 танка «Меркава», 8 военных бульдозеров, 2 автомобиля «Хаммер», 2 бронемашины и 2 бронетранспортера. Кроме того, было убито более 100 и ранено более 1000 израильских военных. Похоже, война против всех, которую затеял премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, все дороже обходится еврейскому государству.

Четвёртая версия танка «Меркава» появилась у Израиля в 2004 году. Конструктивно машина повторяла ОБТ прошлых модификаций, включая расположение двигателя в передней части, но отличий хватало: улучшенное многослойное бронирование, новое орудие, тепловизоры и другие доработки.