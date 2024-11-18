Войти
Военное обозрение

Впервые показан израильский танк Merkava с оторванной башней после подрыва на СВУ в секторе Газа

240
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Армия обороны Израиля, еще совсем недавно считавшаяся одной из лучших в мире, второй год тщетно пытается полностью разгромить немногочисленную и слабовооруженную боевую группировку палестинского сопротивления ХАМАС в секторе Газа, площадь которого составляет чуть более 365 кв. км. Это примерно в 2,5 раза меньше Москвы. Сам Израиль на данный момент почти в 60 раз больше палестинского анклава, даже без учета оккупированных Голанских высот и Западного берега Иордана.

К настоящему времени израильские военные практически полностью разрушили один из самых густонаселенных анклавов в мире с очень плотной застройкой. Однако палестинские боевики продолжают оказывать сопротивление и наносят урон противнику, в том числе уничтожая бронетехнику ЦАХАЛ.

Так, в сети впервые опубликованы фотографии, на которых показан основной боевой танк армии обороны Израиля Merkava Mk 4 с не просто оторванной, а отлетевшей в сторону от платформы башней. Сообщается, что бронемашина наехала на самодельное взрывное устройство (СВУ) в секторе Газа. Похоже, в результате подрыва на СВУ в танке сдетонировал боекомплект, уж слишком серьезные повреждения получила машина.

Источник изображения: topwar.ru

Скорее всего, это эвакуированные останки одного из тех модернизированных танков Merkava Mk.4 с комплексом активной защиты (КАЗ) Trophy, что были за последний месяц подорваны вооруженным крылом ХАМАС в Джебалии. Пишут, что в этом случае из экипажа выжил только механик-водитель. Причем, судя по одному из фото, Израиль уже организовал настоящую свалку из подбитых бронемашин — на снимке видно как минимум два ОБТ, сильно поврежденных взрывом.

Источник изображения: topwar.ru

Сами боевики ХАМАС неоднократно выкладывали в сеть видео подрыва израильских танков на минах и СВУ, уничтожения бронемашин в результате выстрелов из ПТРК. По некоторым данным, израильское командование теперь старается как можно реже задействовать бронетехнику в плотной городской застройке сектора Газа, предпочитая наносить бомбовые и ракетные удары или проводит рейды силами пехоты.

В свою очередь, телеграм-канал шиитского движения «Хизбалла» сообщает, что с начала наземной операции ЦАХАЛ на юге Ливана (1 октября этого года) израильтяне потеряли 43 танка «Меркава», 8 военных бульдозеров, 2 автомобиля «Хаммер», 2 бронемашины и 2 бронетранспортера. Кроме того, было убито более 100 и ранено более 1000 израильских военных. Похоже, война против всех, которую затеял премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, все дороже обходится еврейскому государству.

Четвёртая версия танка «Меркава» появилась у Израиля в 2004 году. Конструктивно машина повторяла ОБТ прошлых модификаций, включая расположение двигателя в передней части, но отличий хватало: улучшенное многослойное бронирование, новое орудие, тепловизоры и другие доработки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
Россия
Продукция
HMMWV
Merkava
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 03:35
  • 5605
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 13:41
  • 1
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35
  • 14.11 21:45
  • 4
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 18:35
  • 2
В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»
  • 14.11 18:34
  • 2
Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ