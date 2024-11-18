В ОСК заявили, что ремонт атомного крейсера "Адмирал Нахимов" завершится в этом году, он выйдет на испытания

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет в этом году на испытания после ремонта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) в пятницу.

"На предприятии ОСК "Севмаш" ведется ремонт и модернизация атомного ракетного крейсера проекта 11442М. Работы выполняются в точном соответствии с графиками, согласованными с министерством обороны РФ", - сообщили в ОСК.

"В 2024 году ремонт будет завершен и корабль выйдет на заводские ходовые испытания", - заявили в ОСК.

В мае 2023 года Сергей Шойгу, будучи министром обороны РФ (ныне секретарь Совбеза РФ), заявил, что крейсер "Адмирал Нахимов" после модернизации будет оснащён гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Тогда Шойгу сообщил, что ремонт корабля завершат в 2024 году, после сдачи в эксплуатацию крейсер продолжит выполнять задачи в составе Северного флота.

В Минобороны РФ ранее заявили, что "Адмирал Нахимов" станет самым современным крейсером ВМФ РФ. Его, в частности, вооружат "Цирконами" (морская гиперзвуковая ракета, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) и "Калибрами" (семейство крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

"Адмирал Нахимов" относится к крейсерам проекта 1144 "Орлан". Всего для ВМФ было построено четыре крейсера подобного класса. В боеготовом состоянии находится один из них - флагман Северного флота "Петр Великий". Сообщалось, что модернизация "Петра Великого" может начаться после возвращения "Адмирала Нахимова" в боевой состав ВМФ РФ.

Крейсер до 1992 года носил название "Калинин". Корабль был заложен в 1983 году на Балтийском судостроительном заводе. В 1986 году спущен на воду. В 1988 году пополнил боевой состав ВМФ СССР. В апреле 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов".