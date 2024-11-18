Российские военные используют трофейный дрон ВСУ «Баба-яга» в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России захватили украинский беспилотный летательный аппарат «Баба-яга» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военные рассказали 15 ноября, как начали использовать дрон против украинской армии.

Военнослужащий российской армии с позывным Маршал уточнил: БПЛА сбили под Максимильяновкой в ДНР.

«Она («Баба-яга». — Ред.) летела со снарядами от РПГ, пробили ей луч, и она перевернулась и упала вверх ногами», — рассказал он.

По словам Маршала, у устройства наблюдались повреждения, однако ВС РФ устранили все неполадки. На данный момент они установили ночную камеру на БПЛА и занимаются его доработкой, уточнил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Российские военные успешно уничтожают западную технику в ходе боевых действий. Так, 23 октября, ВС РФ подбили и захватили боевую машину пехоты YPR-765 голландского производства ВСУ на красноармейском направлении. Подорванная техника будет эвакуирована в тыл для изучения.

12 ноября механик-водитель захваченной российскими войсками американской боевой машиной пехоты (БМП) Bradley рядовой Валерий Соловьев рассказал «Известиям», что научиться водить было несложно, при этом он сравнил ее с российской техникой. Он отметил, что Bradley имеет преимущества в перевозке десанта. В десантном отделении очень просторно и по высоте, и по ширине. Бойцы сидят лицом к лицу, и при этом остается место для дополнительного боекомплекта и вооружения.

Позднее, 13 ноября, ВС РФ начали использовать в зоне специальной военной операции захваченную БМП M-2 Bradley против украинской армии. Российская армия доработала БМП, установив сверху камуфляжную клетку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.