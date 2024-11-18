Войти
Известия.ru

Сторожевой корабль «Неустрашимый» вернулся в порт Балтийска из дальнего похода

206
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Сторожевой корабль «Неустрашимый» (СКР) окончил дальний поход и вернулся в пункт постоянного базирования в Балтийске, выполнив поставленные задачи в районах Мирового океана. Об этом «Известиям» сообщили 15 ноября в пресс-службе Балтийского флота.


В торжественной встрече корабля приняли участие начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Валерий Казаков, командование и личный состав соединения надводных кораблей Балтийского флота, ветераны Военно-морского флота (ВМФ), представители администрации Балтийска, а также родные и близкие моряков. Отличившихся в морском походе военных удостоили ведомственных медалей Министерства обороны РФ и вручили ценные подарки от командования флота.

Начавшись в июле, дальний поход «Неустрашимого» продлился более четырех месяцев, за это время команда СКР прошла порядка 30 тыс. морских миль. Мероприятие проходило в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России в Атлантическом и Индийском океанах, Балтийском, Северном, Средиземном, Красном, Аравийском и Саргассовом морях, а также в Аденском, Гвинейском и Флоридском заливах.

«За это время кораблем совершены неофициальные визиты в порты Сирии, Кубы, Объединенной Республики Танзания, Южно-Африканской Республики, Республики Намибия, Республики Конго. Впервые в истории корабль ВМФ России — СКР «Неустрашимый» Балтийского флота — зашел в порт Котону Республики Бенин», — указано в сообщении пресс-службы.


В походе экипаж сторожевого корабля провел десятки учений и тренировок по противовоздушной и противолодочной обороне, а также обеспечению навигационной безопасности, организации связи и управления. Находившийся на борту палубный вертолет Ка-27 осуществил несколько летных смен. Во время боевой задачи при взаимодействии с экипажем корабля летчики занимались поиском субмарины условного противника, а также отрабатывали навыки по спасению с воды.

Экипаж «Неустрашимого» также решал задачи военно-морского присутствия РФ в дальней океанской зоне, включая территории у берегов Израиля и Йеменской Республики. Одной из таких было обеспечение безопасности морского судоходства в пиратоопасных районах Мирового океана, указали в пресс-службе Балтийского флота.

«Боевой корабль вернулся из похода технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению», — уточняется в сообщении.

Ранее, 1 ноября, из Североморска в свой первый дальний поход вышел фрегат ВМФ России «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон». В пресс-службе Северного флота сообщили, что в составе отряда кораблей, куда также вошел средний морской танкер «Вязьма», фрегат взял курс на Атлантику через Баренцево море, В ближайшие месяцы отряд будет выполнять в районах Мирового океана задачи по обеспечению военно-морского присутствия и демонстрации флага.

После, 12 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что фрегат Северного флота «Адмирал Головко» завершил проход пролива Ла-Манш и продолжил выполнение задач в назначенных районах Атлантического океана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бенин
Гвинея
Израиль
Индия
Йемен
Конго
Намибия
Россия
Сирия
Танзания
ЮАР
Продукция
Ка-27
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
БФ
Военные учения
ГЗЛА
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 03:35
  • 5605
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 13:41
  • 1
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35
  • 14.11 21:45
  • 4
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 18:35
  • 2
В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»
  • 14.11 18:34
  • 2
Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ