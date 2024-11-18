Сторожевой корабль «Неустрашимый» вернулся в порт Балтийска из дальнего похода

Сторожевой корабль «Неустрашимый» (СКР) окончил дальний поход и вернулся в пункт постоянного базирования в Балтийске, выполнив поставленные задачи в районах Мирового океана. Об этом «Известиям» сообщили 15 ноября в пресс-службе Балтийского флота.

В торжественной встрече корабля приняли участие начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Валерий Казаков, командование и личный состав соединения надводных кораблей Балтийского флота, ветераны Военно-морского флота (ВМФ), представители администрации Балтийска, а также родные и близкие моряков. Отличившихся в морском походе военных удостоили ведомственных медалей Министерства обороны РФ и вручили ценные подарки от командования флота.

Начавшись в июле, дальний поход «Неустрашимого» продлился более четырех месяцев, за это время команда СКР прошла порядка 30 тыс. морских миль. Мероприятие проходило в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России в Атлантическом и Индийском океанах, Балтийском, Северном, Средиземном, Красном, Аравийском и Саргассовом морях, а также в Аденском, Гвинейском и Флоридском заливах.

«За это время кораблем совершены неофициальные визиты в порты Сирии, Кубы, Объединенной Республики Танзания, Южно-Африканской Республики, Республики Намибия, Республики Конго. Впервые в истории корабль ВМФ России — СКР «Неустрашимый» Балтийского флота — зашел в порт Котону Республики Бенин», — указано в сообщении пресс-службы.

В походе экипаж сторожевого корабля провел десятки учений и тренировок по противовоздушной и противолодочной обороне, а также обеспечению навигационной безопасности, организации связи и управления. Находившийся на борту палубный вертолет Ка-27 осуществил несколько летных смен. Во время боевой задачи при взаимодействии с экипажем корабля летчики занимались поиском субмарины условного противника, а также отрабатывали навыки по спасению с воды.

Экипаж «Неустрашимого» также решал задачи военно-морского присутствия РФ в дальней океанской зоне, включая территории у берегов Израиля и Йеменской Республики. Одной из таких было обеспечение безопасности морского судоходства в пиратоопасных районах Мирового океана, указали в пресс-службе Балтийского флота.

«Боевой корабль вернулся из похода технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению», — уточняется в сообщении.

Ранее, 1 ноября, из Североморска в свой первый дальний поход вышел фрегат ВМФ России «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон». В пресс-службе Северного флота сообщили, что в составе отряда кораблей, куда также вошел средний морской танкер «Вязьма», фрегат взял курс на Атлантику через Баренцево море, В ближайшие месяцы отряд будет выполнять в районах Мирового океана задачи по обеспечению военно-морского присутствия и демонстрации флага.

После, 12 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что фрегат Северного флота «Адмирал Головко» завершил проход пролива Ла-Манш и продолжил выполнение задач в назначенных районах Атлантического океана.