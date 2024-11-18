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ТАСС

Умеров назвал фейками статьи в западных СМИ о готовности Киева уступить земли

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Министр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров.
Источник изображения: Ercin Erturk/ Anadolu via Getty Images

По словам министра обороны страны, у него "вызывает тревогу, что европейские партнеры распространяют это"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров выступил с утверждением, что информацию о готовности Украины к территориальным уступкам распространяют европейцы, хотя в Киеве к ним по-прежнему не готовы.

Ранее в западных СМИ стали появляться материалы о том, что Украина будет готова пойти на уступку территорий для урегулировании конфликта.

"Это неверно. Это не так. <...> Вызывает тревогу, что наши европейские партнеры распространяют это", - сказал Умеров в ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, трансляция которой велась на сайте норвежского правительства.

Умеров добавил, что Украина не отказывалась от цели выйти на границы 1991 года. "Территориальная целостность - часть наших ценностей", - отметил он.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев. 

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