Путин и Борисов обсудили подготовку проекта развития космической деятельности

Глава Роскосмоса доложил о составе проекта о развитии космической деятельности, основных целях, задачах, ожидаемых результатах

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым обсудили подготовку проекта развития космической деятельности.

"В конце прошлого года мы проводили совещание и было поручение подготовить проект о развитии космической деятельности", - напомнил Путин. Борисов коротко доложил о составе этого национального проекта, основных целях, задачах, ожидаемых результатах.

Президент также расспросил Борисова о его поездке в "Артек".