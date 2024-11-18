Войти
Lenta.ru

В России разработают компактный «Дроноскоп»

220
0
0
Фото: ОКБ «Дроноскоп»
Фото: ОКБ «Дроноскоп».

ОКБ «Дроноскоп» разработает компактный детектор дронов

Российские специалисты разрабатывают компактный детектор дронов «Дроноскоп-5», который планируют серийно выпускать в Новосибирске. Об этом сообщили в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) «Дроноскоп», передает ТАСС.

«В настоящее время специалисты ОКБ работают над созданием детектора дронов "Дроноскоп-5". Мы работаем над полным импортозамещением прибора, в ноябре уже изготовили печатные платы и отлаживаем прототип. Детектор будет полностью российским. Работу планируется завершить в начале 2025 года», — сообщили в ОКБ.

Собеседник агентства отметил, что «Дроноскоп» — это детектор дронов и простой пеленгатор, который может производить радиоразведку и определять направление полета беспилотника. В частности, изделие позволяет определить спектр частот, а также изучить форму сигнала от дрона.

Также он сообщил, что «Дроноскопы» используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) с весны 2023 года. Сейчас военным поставляют четвертую версию изделия и его автомобильную модификацию.

В октябре в России представили противодроновое ружье, оснащенное встроенным детектором дронов. Изделие позволяет оператору получать информацию о направлении полета дрона противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 03:35
  • 5605
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 13:41
  • 1
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35
  • 14.11 21:45
  • 4
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 18:35
  • 2
В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»
  • 14.11 18:34
  • 2
Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ