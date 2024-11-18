По силам ли Европе обеспечить "стратегическую независимость" от США?

Международный телеканал Al Jazeera анализирует перспективы Европы после того, как Дональд Трамп будет приведен к присяге в качестве президента США.

Опрошенные телеканалом эксперты считают, что европейцев ожидают многочисленные торговые конфликты, а также принуждение к покупке новых партий американского оружия. Хотя лидеры европейских стран поздравили Трампа с победой на выборах, их ждет безрадостное будущеев связи с неизбежной сменой курса США в области оборонной и торговой политики, заключают эксперты.

Аналитики Атлантического совета (Atlantic Council) в Вашингтоне считают, что Трамп заставит европейцев увеличить оборонный бюджет до 3% ВВП, а может быть и больше. После "крымской весны" в 2014 году члены НАТО обязались увеличить оборонные расходы до 2% ВВП. Однако это обязательство не было подкреплено ресурсами и твердой политической волей, отмечает глава департамента Северной Европы Атлантического совета Анна Визландер в интервью телеканалу Al Jazeera. У некоторых стран это заняло год, а у других – целых восемь лет – вплоть до полномасштабного конфликта на Украине в феврале 2022 года. По ее мнению, ввиду системных угроз со стороны России необходим переход европейцев к новой оборонной политике, особенно с учетом ослабления американского присутствия. Европа должна сыграть лидирующую роль в деле поддержки Украины и противостояния России.

В этой связи европейские лидеры, и прежде всего президент Франции Макрон вновь заговорили о концепции "стратегической автономии Европы", введенной в оборот еще в 2016 году в контексте первого срока Дональда Трампа в качестве президента США. Речь идет о способностиЕвропейского союза не зависеть чрезмерно от Соединенных Штатов в оборонной области, способности защищать Европу и осуществлять военные действия в соседних странах в целях обеспечения политической автономии, независимо от внешней политики США.

В целом после начала конфликта ЕС предоставил Украине экономическую, гуманитарную и военную помощь на сумму более 88 миллиардов евро. В данное время лидеры европейских стран прорабатывают варианты оказания помощи Украине без участия США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Они также попытаются убедить избранного президента США не ослаблять поддержку Киева. В прошлом году Трамп и его сторонники оказали нажим на Конгресс, чтобы задержать предоставление Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов, они также выразили сомнение в необходимости оказания дальнейшей помощи.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел на днях телефонный разговор с немецким канцлером Шольцем и призвал строить единую, сильную и более суверенную Европу в изменившейся геополитической ситуации. На недавней встрече в Париже Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер также подтвердили свою приверженность "непоколебимой" поддержке Украины. Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил в свою очередь, что что готов выдвинуть Москве ультиматум о прекращении боевых действий на Украине, а если этого не будет сделано в течение 24 часов, он поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и позволит наносить ими удары вглубь территории РФ.

Профессор Центра европейских исследований в Оксфорде Димитар Бечев считает, что все эти заявления носят голословный характер. Без США и НАТО Европа не способна защитить себя от какой-либо угрозы. Для этого нет ни потенциала, ни доктрины. Планы по достижению стратегической автономии Европы и ее независимости от США неизбежно натолкнутся на главное препятствие – серьезные внутренние проблемы во Франции и Германии, прежде всего в области экономики. Так, немецкая правящая коалиция развалилась, поскольку министр финансов Линднер потребовал сократить помощь Украине и "оптимизировать" расходы на украинских беженцев в Германии. Макрон также является "хромой уткой", поскольку управляет коалицией меньшинства после катастрофических для него парламентских выборов в июле этого года.

Научный сотрудник Центра перспективных исследований им. Роберта Шумана во Флоренции Кэтрин Фиески считает, что Европа будет еще долго "пробуждаться", прежде чем достигнет относительного единства в вопросе стратегической автономии. Это связано с ожиданием досрочных выборов в Германии, назначенных на конец февраля 2025 года, а также с чрезвычайно медленным механизмом принятия решений в Европарламенте и руководящих органах ЕС.

Кэтрин Фиески исходит из того, что в январе следующего года в США произойдет резкая и "брутальная" смена власти, что породит панику, хаос и неуверенность в Европе. Однако в конце концов с учетом радикальных перемен в Белом доме Европа добьется большего сплочения, чем в последние несколько лет, и это будет подлинный "переломный момент" (Zeitenwende).

При этом о "переломном моменте" уже объявлял канцлер Германии Шольц сразу после начала полномасштабного конфликта на Украине в феврале 2022 года. Власти Германии решили тогда для более эффективного и современного оснащения вооруженных сил создать спецфонд бундесвера размером в 100 миллиардовевро. Тем не менее лишь в 2024 году Германии удалось довести свой оборонный бюджет до 2% ВВП. К тому же сам Трамп не допустит "стратегической автономии" Европы и укрепления ее ядерного потенциала, без которого все эти планы не имеют перспективы. Требование Трампа заключается в одном: Европа должна закупать больше американского оружия. И действительно, недавнее исследование Европарламента показало, что 78% оборонных заказов стран-членов ЕС были размещены за пределами Европы, в том числе 63% – в США. Конфликт на Украине лишь усилил зависимость Европы от США в военной области.

Европейских наблюдателей особенно беспокоит обещание Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на все виды импорта, в том числе из Европы, а также 60% на все китайские товары. По мнению Кэтрин Фиески, Европа окажется под сильнейшим нажимом американцев. Пользуясь зависимостью Евросоюза от США в военно-стратегической области, Трамп будет агрессивно добиваться переноса европейского производства в Америку. Ну а в качестве "морковки" будет задействован Закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act) от 2022 года, предоставляющий значительные льготы фирмам, переносящим производство в Америку.

В любом случае на горизонте маячит полномасштабная торговая война между США и ЕС, в ходе которой под ударом окажутся европейское сельское хозяйство, промышленное производство и торговля. Неизбежен также подъем правых партий, таких как "Национальное объединение" Марин Ле Пен во Франции – под лозунгом спасения Европы перед лицом американской колонизации.

Несмотря на громкие заявления о поддержке Украины, открытое принуждение европейцев к увеличению оборонного бюджета со стороны США вызывает в европейских политических кругах сильное неприятие. Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что либеральная демократия в опасности, так как "осужденный преступник" и демагог Трамп ставит под угрозу европейские ценности. Европа, по его словам, оказалась не готова к такому испытанию.

Борис Тихонов, обозреватель ИноСМИ