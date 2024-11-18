Германия санкционировала продажу Турции 40 истребителей EF-2000 "Тайфун"

ЦАМТО, 15 ноября. Германия санкционировала продажу Турции 40 многофункциональных истребителей EF-2000 "Тайфун" компании Eurofighter Jagdflugzeug GmbH.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер 13 ноября во время прямого эфира на турецком новостном канале TV100 заявил, что Германия санкционировала продажу Турции 40 истребителей "Еврофайтер Тайфун".

Это решение стало результатом интенсивных переговоров между Турцией и партнерами по консорциуму Eurofighter, включая Великобританию, Италию и Испанию, которые сыграли ключевую роль в получении одобрения со стороны Германии.

Как сообщает Armyrecognition.com, Германия с 2021 года жестко выступала против продажи Турции истребителей, что было связано с якобы "нарушениями прав человека" в Турции, а также боевыми действиями Анкары против курдов на севере в Сирии.

Великобритания, как один из основных сторонников продвижения Eurofighter, с 2023 года усилила давление на Германию с целью пересмотра ее позиции. За ней последовали Италия и Испания.

Напомним, что в июне этого года Министерство обороны Турции в рамках американской программы "Иностранные военные продажи" (FMS) приобрело 40 многоцелевых истребителей F-16C/D Блок.70 "Вайпер" американской компании Lockheed Martin, закупка которых также длительное время блокировалась.

Ранее Анкара была исключена из американского проекта F-35 JSF (Joint Strike Fighter) после отказа аннулировать сделку по закупке российских ЗРС С-400 "Триумф".