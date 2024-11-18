Саперы гуманитарного разминирования испытали систему "Минскан"

Применяемый в технологии георадар позволяет распознавать мины, установленные в грунт на различной глубине

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Частная инженерно-саперная компания "Комплит техник" и специалисты Инжинирингового центра "Автоматика и робототехника" МГТУ им. Баумана провели опытные испытания автоматизированной системы гуманитарного разминирования "Минскан". Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор компании Алексей Малышев.

По его оценке, испытанная технология представляет определенный интерес для целей гуманитарного разминирования. Применяемый в ней георадар позволяет распознавать мины, установленные в грунт на различной глубине.

"Способ требует дальнейшей доработки, но его применение в комплексе с другими технологиями представляется вполне перспективным", - отметил Малышев.

Ранее, 25 сентября, генеральный директор "Комплит техник" Вячеслав Ковалевский сообщил ТАСС о намерении провести испытания "Минскана" совместно со специалистами МГТУ имени Баумана, разработавшим систему.